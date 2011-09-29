افزایش آمار ایدز جنسی/ خطرات استفاده از لنز رنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته همچون روزها و هفته های گذشته شاهد اخبار و رویدادهای گوناگونی بوده است که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

افزایش آمار ایدز جنسی

در جدیدترین آمار وزارت بهداشت از وضعیت ایدز در کشور که هر سه ماه یکبار اعلام می شود، آمار مبتلایان به این بیماری از طریق برقراری ارتباط جنسی افزایش نشان می دهد. به طوریکه موارد ابتلا به ایدز از طریق برقراری روابط جنسی از 8/20 درصد تا اول فروردین امسال، به 1/21 درصد تا اول تیر 90 افزایش یافته است.

بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، تعداد مبتلایان به HIV/AIDS‌ در کشور تا اول تیر 1390 مجموعا 23 هزار و 125 نفر بوده است. در حالی که این آمار تا اول فروردین امسال 22 هزار و 727 نفر گزارش شده است.

از مجموع 398 مورد جدید ابتلا به ایدز، 5/91 درصد را مردان و 5/8 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در حالی که در سه ماهه قبل از آن، 7/91 درصد مبتلایان مرد و 3/8 درصد آن زن بوده اند.

هشدار چشم پزشکان در مورد خطرات لنزهای رنگی

دکتر پرویز زرین بخش، رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران در نامه ای خطاب به رئیس انجمن چشم پزشکی ایران نسبت به توزیع گسترده لنزهای رنگی در داروخانه های سراسر کشور هشدار داده و گفته است که اخیرا یک شرکت وارد کننده لنز با توجه به دستور العمل جدید از یک کمپانی خارجی، نسبت به توزیع لنزهای رنگی بدون شماره در سطح داروخانه ها و عینک فروشیهای سراسر کشور اقدام کرده است.

وی با اشاره به تفاوت نداشتن عوارض لنزهای شماره دار و بدون شماره و لنزهای رنگی و غیر رنگی، در ارتباط با عوارض لنزهای نرم که لنزهای رنگی هم جزو این گروه است، گفته است که این اقدام خطر جدی برای نوجوانان و کسانی به شمار می رود که بدون مشاوره با چشم پزشک و افراد متخصص و بدون آموزش متقاضیان، به توزیع لنز کرده و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می دهند.

تعرفه های درمانی 90 غیرقانونی است

دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که تعرفه‌ گذاری اخیر خدمات درمانی در سال 90 مطابق قانون نیست. زیرا، از آنجا که تعرفه‌ گذاری خدمات حوزه سلامت مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده شورای عالی بیمه سلامت بوده و این شورا هنوز تشکیل نشده است، بنابراین این تعرفه ها غیرقانونی است.

بر اساس قانون، تعیین سیاستهای مالی، تعرفه ‌گذاری خدمات درمانی و تخصیص منابع لازم در راستای تحقق اهداف تعیین شده توسط شورای عالی سلامت بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است.

وی گفته است که این شورا باید زیر نظر شورای عالی سلامت فعالیت نماید و برای اتخاذ تصمیمهای متوازن در حوزه اعتباری سلامت، باید مجموعه‌ای از نهادهای سیاستگذاری، تولیدکنندگان خدمت، تامین کنندگان مالی و نمایندگانی از آحاد مردم در شورای عالی بیمه سلامت عضویت داشته باشند.

دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند

بر اساس تحقیقات انجام شده بیش از 50 درصد از دانش آموزان از وعده صبحانه بی بهره هستند.

نخوردن صبحانه به عنوان یک عادت نادرست غذایی در میان بسیاری از دانش آموزان رواج دارد و این امر موجب اختلال در روند یادگیری و رشد کودکان می شود. این در حالی است که استفاده از مواد غذایی مقوی و مناسب، کاهش مصرف مواد قندی، مصرف مغزها همچون گردو و پسته از مواد مناسب در وعده صبحانه است و والدین می توانند با هوشمندی فرزند خود را به خوردن صبحانه ترغیب کنند.

همراه کردن نوعی غذا و یا لقمه همچون نان و پنیر و گردو، کره و پنیر ، میوه و مغز بهترین میان وعده در زمان حضور دانش آموزان در مدارس به شمار می رود.

35 میلیون میانسال در کشور

دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، جمعیت میانسالان کشورمان که بین سنین 25 تا 60 سال هستند را حدود 35 میلیون نفر اعلام کرده و گفته است که اداره میانسالان وزارت بهداشت، بسته خدمتی را با همکاری معاونت درمان و معاونت آموزشی تدوین کرده و برای میانسال بیمار در نظر گرفته است که در این بسته به پیشگیری اولیه (خود مراقبتی) و ثانویه سالمندان توجه شده و عمده ترین فعالیت آن ارجاع آنها به سطوح بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت زن میانسال که یائسه هستند 5/3 میلیون نفر است، گفته است که برنامه دیگری که در این اداره در حال پیگیری است و به صورت پایلوت سال گذشته در 4 دانشگاه و امسال در 30 دانشگاه اجرا شده، شیوه آموزشهای لازم برای زنان و مردان یائسه است که در مردان بیشتر بحث خود مراقبتی و در زنان بحث پیشگیری اولیه و ثانویه مطرح است.