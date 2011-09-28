به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان زنجان در ارتباط با اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه قوه قضائیه در پرونده مفاسد اقتصادی با دولت همکاری نکرده است، افزود: این مدعی شائبه داری که چنین حرفی زده است و همچنین فردی که گفته است در پرونده اخیر قوه مجریه و دولت کار خود را می کنند ولی دستگاه قضایی اقدامی نکرده است، باید بگویم که وقاحت هم حدی دارد زیرا دستگاه قضایی کشور اگر کار خود را انجام ندهد کدام دستگاه می تواند تخلفات را پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: کار قوه قضائیه سر و صدا کردن نیست. 50 روز است که پرونده اختلاس بزرگ دارد رسیدگی می شود و توسط دادستان کل کشور اطلاع رسانی شده است. متاسفانه آنقدر موانع می تراشند که باید برای اقتدار و استقلال قوه قضائیه جنگید.

وی اظهار داشت: اگر قوه وارد معرکه نمی شد و نشود کدام دستگاه می تواند حکم جلب کسی را صادر کند؟ یا توقف معاملات و توقیف اموال را بدهد. این چه مسئولی است که بدون توجه به قانون گفته است اموال را توقیف کردیم اشتباه است زیرا مگر شما حق توقیف اموال را دارید؟ این کار دستگاه قضایی است. متاسفانه برخی از خوف اینکه نکند این پرونده به جایی برسد که خوشایند آنها نباشد سنگ اندازی می کنند بعد هم می گویند ما خطوط قرمز داریم در حالی که خطوط قرمز توهم است. ما هر کس و هر مسئولی که در این پرونده دخیل باشد را دادگاهی می کنیم و با افرادی که دستگاه قضایی را تخریب می کنند، برخورد می کنیم. برخی از موارد این پرونده نیاز نیست رسانه ای شود و دستگاه قضا هم به سراغ سرشاخه ها می رود.