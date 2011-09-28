اسد بحران را پایان یافته دانست / تاکید مردم بر شکست توطئه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین و خبرگزاری سوریه، دفتر "سلیم الحص" نخست وزیر اسبق لبنان با صدور بیانیه ای درباره محور دیدار وی با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: محور گفتگوها بحران سوریه و سپری شدن آن بود.

در این بیانیه آمده است : اسد به الحص تاکید کرده است که تحولات دردناک پایان یافته و ثبات به شهرهای سوریه بازگشته است و مقامات بر اوضاع مسلط هستند.



به گفته الحص، بشار اسد خاطر نشان کرده است سوریه حامی ثبات لبنان است.

خبر دیگر اینکه رئیس جمهوری سوریه با صدر حکمی دستور تشکیل کمیته عالی انتخابات را صادر کرد.



از سوی دیگر "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه برپایی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران خارجه ایران، برزیل، دبیر کل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

در این دیدارها ولید معلم ضمن تشریح اوضاع سوریه و اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام شده به آنها توضیح داد: سوریه در زمینه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی با فشارهای زیادی ربرو شده است.

وی با بیان اینکه "هدف این فشارها تضعیف سوریه است" خاطر نشان کرد : گفتگوهای ملی فراگیری با حضور همه اقشار مردمی در استانهای مختلف سوریه در جریان است که مخالفان هم در آن حضور دارند و کنگره ملی نیز به زودی برگزار می شود.

معلم تصریح کرد: مجازاتهای اعمال شده علیه سوریه از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر منافع ملت سوریه دارد و سوریه قصد دارد بسته اصلاحاتی را که رئیس جمهوری اعلام کرده است، مطابق برنامه زمانی مشخص اجرا کند.

وی در دیدار با "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه از مواضع این کشور در قبال سوریه و تلاشهای منفی کشورهای غربی قدردانی کرد.

لاوروف هم بر تمایل کشورش بر حمایت از ثبات سوریه و حمایت از اصلاحات آن تاکید و از کنگره گفتگوهای ملی که قرار است برگزار شود تمجید کرد و از مخالفان خواست که در آن مشارکت داشته باشند.

وزیر امور خارجه روسیه گفت : از دخالت در امور سوریه و تحریم اقتصادی این کشور باید پرهیز کرد، زیرا به نفع ثبات منطقه نیست.

"نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب نیز بر حمایت از سوریه برای خروج از بن بست کنونی تاکید و با دخالت خارجی در امور سوریه مخالفت کرد.

"آنتونیو باتریوتا" وزیر امور خارجه برزیل هم ضمن تمجید از اصلاحات انجام شده در سوریه ابراز امیدواری کرد که ثبات هر چه سریعتر به کشور بازگردد.

معلم در دیدار با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تشریح اقدامات تروریستها در کشتار مردم سوریه از مجامع جهانی خواست که مانع حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی شوند.

وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد باید نقش مثبتی در تحقق امنیت و ثبات در منطقه ایفا کند و مانع اتخاذ تدابیری شود که خشونت را دامن می زند.

"بان کی مون" نیز ضمن مهم دانستن تحقق امنیت و ثبات در سوریه و نقش محوری این کشور در منطقه از آمادگی خود برای ایفای نقش مثبت در عرصه بین المللی خبر داد.

خبر دیگر اینکه مردم سوریه اجساد افرادی را که در حمله گروههای مسلح کشته شده بودند، تشییع کردند، خانواده های این افراد بر تعقیب و مجازات کسانی که ثبات و امنیت سوریه را هدف قرار داده اند، تاکید کردند.

آنها با اشاره به افزایش توطئه ها علیه سوریه و حاکمیت آن اعلام کردند که این کشور سربلند از بحران بیرون خواهد آمد.