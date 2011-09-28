ثبات و امنیت پاکستان برای ایران بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفت وگو با خبرنگاران در فرودگاه اسلام آباد با تاکید بر اینکه امنیت پاکستان ، امنیت ایران است، گفت: دو کشور از یکدیگر جدا نبوده و اهداف مشترکی در زمینه های مختلف دارند.

وی با اشاره به همراهی رئیس جمعیت هلال احمر ایران در این سفر افزود: ملت و دولت ایران علاقه و آمادگی زیادی دارند تا به مردم مسلمان و آسیب دیده ناشی از سیل اخیر در ایالت سند پاکستان امدادرسانی کنند.

محمدنجار با اشاره به سفرهای اخیر مقامات ارشد پاکستانی بویژه سفر زرداری رئیس جمهوری و گیلانی نخست وزیر به ایران برای ارتقاء سطح همکاریهای میان دو کشور گفت: همانطور که در سفر نخست وزیر پاکستان اعلام شد، ایران متعهد به اجرای توافقات طرفین می باشد.

وی با بیان اینکه دشمنان مشترک ایران و پاکستان سعی دارند با اجرای طرح های شیطانی خود در مرزهای دو کشور، ثبات و امنیت در این منطقه را تحت الشعاع توطئه های خود قرار دهند، تصریح کرد: با اقدامات مثبت و همکاریهای انتظامی و امنیتی تهران و اسلام آباد این عناصر، راه بجایی نخواهند برد.

رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز با ابراز خشنودی از سفر همتای ایرانی اش و هیات همراه به پاکستان گفت: کشورش برای رابطه دیرینه و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران ارزش خاصی قائل است و ایران همواره در زمان بروز مشکلات کشور، یار و مدد کار مردم و دولت پاکستان بوده است.

وی تصریح کرد : وزیر کشور ایران پس از دیدار با مقامات ارشد پاکستانی، از مناطق سیل زده سال گذشته دیدن کرد.

رحمان ملک در خاتمه از ایران بعنوان یک دوست واقعی و برادر که خواهان رشد و ترقی پاکستان است، یاد کرد.





