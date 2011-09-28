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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

با حضور نیازآذری/

سامانه اتوماسیون اداری در دانشگاه آزاد ساری رونمایی شد

سامانه اتوماسیون اداری در دانشگاه آزاد ساری رونمایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حضور رئیس این واحد دانشگاهی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه، بر الکترونیکی شدن تمام امور و فعالیتهای دانشگاه تاکید کرد و گفت: در سایه بهره گیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دسترسی به اهداف سازمانی تسهیل می شود و نظم و انضباط بر کلیه امور دانشگاه حاکم خواهد شد.

کیومرث نیازآذری ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی اینترنت و ایرلس در دانشگاه، زمینه دستیابی هرچه بهتر اساتید و دانشجویان به اینترنت بی سیم فراهم شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی ساری نیز در مورد قابلیتها و امکانات سامانه اتوماسیون اداری توضیحات لازم را ارائه کرد.

حسین بحری گفت: سامانه اتوماسیون اداری کلیه مکاتبات درون و برون سازمانی را به صورت الکترونیکی درآورده و گردش کاغذی مکاتبات را حذف می کند.

بحری افزود: این سامانه امکان تصویر برداری از نامه و اسناد وارده و تولید مراسلات الکترونیکی و توزیع و گردش آن بین واحدهای سازمانی را فراهم می کند.

وی گفت: امکان مدیریت تولید مکاتبات درون سازمانی و گردش آن با استفاده از فن آوری Workflow از دیگر امتیازات این سامانه بوده و با راه اندازی این سامانه، تسهیلات و زیرساختهای لازم جهت دسترسی مخاطبان از راه دور فراهم شده و کارکنان، اساتید و دانشجویان می توانند از طریق اینترنت به سامانه و خدمات آن دسترسی داشته باشند.

محمد رضا اقبال، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از راه اندازی پیشخوان الکترونیکی به منظور تکریم ارباب رجوع در آینده ای نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1419525

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