اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، یک بانوی همدانی در لیست داوران بین المللی فوتبال در سال 2012 قرار گرفت.

بر اساس اعلام لیست داوران و کمک داوران بین المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان برای سال 2012، در بین کمک داوران بین المللی بانوان نام معصومه شکوری از همدان به چشم می خورد.

این لیست پس از بررسیهای بسیار زیاد در کمیته داوران به تائید تمام اعضای کمیته داوران رسیده است.

این داور همدانی نخستین بانوی تاریخ ورزش فوتبال این استان برای احراز کرسی داوران بین المللی به شمار می رود.

نهاوند میزبان مسابقات دوچرخه سواری شد

شهرستان نهاوند میزبان مسابقات دوچرخه سواری در رشته های دانهیل و کراس کانتری شد.

این مسابقات با شرکت تمام شهرستانهای استان همدان و به منظور شناخت نفرات برتر برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود.

بر این اساس ورزشکاران در روز جمعه هشتم مهرماه و در یک روز به مصاف هم خواهند رفت.

کسب مدال نقره مسابقات آسیایی توسط بانوی همدان

بانوی نجات غریق همدانی در مسابقات آسیایی موفق به کسب نشان نقره شد.

سهیلا مرادی بانوی همدانی در این مسابقات در رشته90 متر سرعت در رده انفرادی به این نشان دست یافت.

این مسابقات با حضور کشور‌های سنگاپور، چین، هنگ کنگ، ماکائو، مالزی، ایران، هند و تایلند در چین برگزار شد.

در این مسابقات در رشته تیمی، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد.

مصاف تیم کشتی وحدت ملایر برابر شهرداری بجنورد

تیم وحدت ملایر در هفته دوم از دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد جمعه به مصاف شهرداری بجنورد می رود.

در هفته دوم لیگ دسته اول باشگاههای کشور در گروه دوم وحدت ملایر پذیرای شهرداری بجنورد است و مهرگان قوچان در این شهر میزبان پیشگامان آسانسور مازندران است.

مراسم وزن کشی این مسابقات ساعت 18 تا 18 و 30 دقیقه عصر پنج‌شنبه هفتم مهرماه با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار و مسابقات ساعت 17 روز جمعه آغاز می‌شود.

یک شکست و یک پیروزی حاصل تلاش هاکی بازان همدانی

بانوان همدانی در لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور به یک پیروزی و یک شکست رسیدند.

مسابقات لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور با حضور 9 تیم در دو گروه در خراسان رضوی برگزار شد.

هاکی بازان تیم جزیره شادی همدان در بازی اول خود با نتیجه نزدیک دو بر یک شکست خورد و در دومین دیدار خود با نتیجه پرگل 9 بر صفر از سد کهکیلویه وبویر احمد گذشت.

بانوان همدانی امروز استراحت دارند و فردا در آخرین دور مقدماتی به مصاف گیلان خواهند رفت.

قضاوت داور همدانی در مسابقات فیوچرز اندونزی

مسابقات فیوچرز اندونزی از روز سه شنبه به مدت دو هفته با قضاوت سید عادل برقعی داور بین المللی تنیس کشورمان آغاز شد.

سید عادل برقعی داور بین المللی ودارای نشان برنز استان همدان و کشورمان بر روی صندلی داوران مسابقات فیوچرز اندونزی خواهد نشست.

جوایز این مسابقات هرهفته ۱۵ هزار دلار خواهد بود.

حضور بانوان نابینای همدانی در مسابقات دوومیدانی کشور

تیم بانوان همدان از امروز چهارشنبه در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور نابینایان و کم نابینان حاضر می شود.

این مسابقات از امروز چهارشنبه به مدت سه روز در رده سنی آزاد در شهر مقدس برگزار می شود.

تیم شش نفره همدان را زهرا ضمیری مربیگری و مریم بهزادی سرپرستی می کند.