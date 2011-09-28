تیم ملی ایران فینالیست شد/ دیدار با چین برای قهرمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا امشب در سالن 12 هزار نفری آزادی میان دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار شد . شاگردان خولیو ولاسکو در گیم اول این بازی شکست خوردند تا سرانجام پس از چند پیروزی قاطعانه طعم شکست در این رقابت ها را تجربه کنند اما آنها در سه گیم بعدی پیروز میدان شدند تا در نهایت با نتیجه سه بر یک جواز صعود به دیدار نهایی این دوره از رقابت ها را کسب کنند. نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی به این شرح است:

* ایران 3 - کره جنوبی یک

(21 بر 25)، ( 25 بر 23)، (25بر 14) و ( 25-14)

در دیداری که کره ای ها بازیکنان ایران را تحت تاثیر حملات سرعتی و همیشگی خود قرار داده و با جا گذاشتن دفاع ایران آن را با پیروزی در گیم اول آغاز کردند، این تیم کشورمان بود که با بازگشت به موقع به دفاع و استفاده بهتر از موقعیت های بدست آمده در حمله موفق شد جریان بازی را بدست بگیرد.

بازیکنان ایران که در گیم اول سازمان دفاعی افسارگسیخته ای داشتند از گیم دوم به بعد از برتری قدی خود به خوبی استفاده کرده و سرعت حمله حریف را از کار انداختند و در مقابل به لطف بازی خوبی بازیکنانی مانند حمزه زرینی، علیرضا نادی و ... و آسیب پذیر کردن دفاع کره موفق شدند این تیم را در سه گیم متوالی شکست دهند.

در دیدار امشب تیم های ایران و کره جنوبی هر بار که تیم کشورمان سازمان دفاعی خوبی به خود گرفت موفق می شد از حریف امتیاز لازم برای نزدیک شدن به پیروزی را بگیرد.

این پنجمین پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کره جنوبی در طول تاریخ دیدارهای این دو تیم بود. پیش از این تیم ملی والیبال ایران 27 بار در قالب بازی های آسیایی، جام ملت های آسیا و رقابت های انتخابی المپیک با کره جنوبی روبرو شده بود اما فقط در چهار دیدار موفق به کسب پیروزی شده بود. اولین تقابل ایران و کره جنوبی در بازی های آسیایی 1966 بانکوک انجام شد اما تیم ایران اولین پیروزی خود را در جریان مسابقات انتخابی المپیک آتن و با مربیگری "پارک کی وون" بدست آورده بود.

تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در دیدار امشب برای دومین بار در طول ادوار مختلف شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب جواز حضور در فینال شد.

تیم ایران دو سال پیش با هدایت حسین معدنی و با شکست همین تیم کره جنوبی موفق شده بود در مانیل فیلیپین برای نخستین بار فینالیست شود اما در دیدار نهایی مغلوب ژاپن شد. بدین ترتیب تیم ملی ایران روز پنجشنبه برای کسب نخستین قهرمانی خود در رقابت های جام ملت های آسیا به مصاف چین می رود.

چین امروز با شکست دادن استرالیا به دیدار نهایی صعود کرد.