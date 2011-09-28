به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی در دیدار برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار با قضاوت خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال برگزاری است. در دقیقه 42 این نیمه هم فرشید طالبی با یک ضربه قیچی برگردان توپ را از روی خط دروازه تیمش بیرون کشید و مانع از به ثمر رسیدن گل برتری سوون سامسونگ شد.

شهاب گردان، سیدمحمد حسینی، محمد صلصالی، فرشید طالبی، حسین ماهینی، علی احمدی، حوار ملا محمد، اسماعیل فرهادی، هوگو ماچادو، محمد قاضی و ایگور کاسترو بازیکنان تیم ذوب‌آهن را در این بازی تشکیل می‌دهند و سونگ ریونگ، ماتو، سانگ مین، هیون بوم، لی سانگ هو، یونگ وائه، جانگ ایون، استبو، بیونگ سئوک، سون هاک و کی هون هم بازیکنان تیم سوون سامسونگ کره‌جنوبی در این نیمه هستند.