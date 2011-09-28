پایگاه مقاومت بسیج در منطقه آزاد چابهار گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه در این مراسم که با حضور فرماندار چابهار، مسئولین نظامی و مدیران سازمان منطقه آزاد برگزار شد، اظهار داشت: سپاه پاسداران آماده هرگونه هماهنگی و حمایت از پایگاه بسیج منطقه آزاد چابهار است.

سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: امیدواریم در آینده نزدیک ساختمان بسیج منطقه آزاد چابهار با مشارکت سپاه استان به بهره برداری برسد.

وی با تاکید بر جایگاه پایگاه های بسیج افزود: پایگاه بسیج باید دربرگیرنده همه خوبی ها و بسط دهنده همه ارزش های والای اسلامی باشد و نباید آن را به عنوان یک پایگاه نظامی دید زیرا فرهنگ بسیجی فرهنگ ارزش های والای انقلاب است که باید همه خوبی ها در بسیجیان متبلور شود.

مهدی حسینقلی پور مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار نیز در این مراسم بیان داشت: امید است باگشایش این پایگاه شاهد رشد و اعتلای فرهنگ بسیجی در منطقه آزاد چابهار باشیم.