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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

ترکیب تیم سپاهان مشخص شد/ جمشیدیان و نویدکیا روی نیمکت

ترکیب تیم سپاهان مشخص شد/ جمشیدیان و نویدکیا روی نیمکت

تیم فوتبال سپاهان در حالی به دیدار السد قطر می رود که در ترکیب اصلی این تیم نامی از محرم نویدکیا و احمد جمشیدیان دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در حالی به دیدار السد قطر می رود که در ترکیب این تیم محمد رضایی، حسن اشجاری، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، مهدی نصیری، امید ابراهیمی، هاشم بیک زاده، مهدی کریمیان، حسن جعفری، سیدمهدی سیدصالحی و عماد محمدرضا حضور دارند.

از روی نیمکت محمدحسن رجب زاده، محرم نویدکیا، مهدی جعفرپور، احمد جمشیدیان، میلوراد یانوش و هادی تامینی تیم سپاهان را همراهی می کنند.

دیدار السد قطر - سپاهان ایران در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 18 و 20 امروز چهارشنبه به وقت محلی در ورزشگاه "جاسم بن حمد" دوحه برگزار می شود.

تیم سپاهان با توجه به اینکه به دلیل استفاده از بازیکن دو اخطاره، بازی یک بر صفر برده دیدار رفت را با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا سه بر صفر بازنده شده، امروز باید با تفاضل سه گل مقابل حریف قطری به پیروزی برسد تا راهی مرحله نیمه نهایی شود.

کد مطلب 1419535

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