چین فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار از مرحله نیمه نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا عصر امروز چهارشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی میان دو تیم استرالیا و چین برگزار شد. تیم ملی چین در این دیدار موفق شد با نتیجه 3 بر 2 حریفش را شکست دهد و راهی دیدار نهایی شود.

نتیجه کامل دیدار تیم های استرالیا و چین به این شرح است.

* استرالیا 2- چین- 3

(20 بر 25 )،(23 بر 25)،( 25 بر 20)،( 25 بر 22) و (11 بر15)

این دومین دیدار تیم های چین و استرالیا در جریان این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا بود. دیدار نخست این دو تیم در چارچوب مرحله دوم مسابقات با برتری استرالیا تمام شده بود.

تیم چین روز پنجشنبه برای تعیین تیم قهرمان این دوره از مسابقات به مصاف برنده دو تیم ایران و کره جنوبی می رود. این بازی تا دقایقی دیگر در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز خواهد شد.