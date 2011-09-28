دلیل دعوتم به کمیته انضباطی درگیری با خبرنگار بود نه حرکتی دیگر!

میثم منیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حرکتی که پیش از شروع نیمه دوم دیدار شهرداری تبریز و شاهین بوشهر انجام داد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من کاری به حرکت صادق کرمی ندارم و وی خودش باید در این خصوص صحبت کند اما دلیل دعوت من به کمیته انضباطی درگیری با خبرنگار بوده نه اینکه من حرکت زشتی در کنار زمین انجام داده باشم.
وی ادامه داد: ناظر بازی هم تایید کرده است که من جلوی بازیکن را گرفتم که کسی وی را نبیند. من هم قبول دارم که حرکتی زشتی علیه آن خبرنگار انجام دادم ولی حرکت من در پاسخ به حرف زشتی بود که آن فرد به من زد.
بازیکن تیم شاهین بوشهر با بیان اینکه هرکس به تبریز میرود با خبرنگاران آنها به مشکل برمیخورد، افزود: تمام زحمات ما در زمین فوتبال به خاطر خانوادههایمان است و اگر بخواهند به راحتی به آنها فحاشی کنند، نمیخواهم فوتبال بازی کنم. شما به من بگویید وقتی فردی به خانواده شما اهانت میکند، وی را نگاه میکنید و براحتی از آن میگذرید و یا جواب آن را داده و عکس العمل نشان میدهید؟
وی با بیان اینکه حرکت کرمی هم جالب نبود اما به خاطر مشکلی که دارد این کار را انجام داد، تاکید کرد: من 12 سال است در این فوتبال حضور دارم اما یک بار هم به کمیته انضباطی دعوت نشدهام، شاید رک هستم و حرفم را میزنم اما هیچ وقت کار غیر اخلاقی انجام ندادهام. در تبریز هم فقط جواب آن خبرنگار را دادم.
منیعی با تاکید بر اینکه فکر میکند این اقدامات از قبل طراحی شده بود و اگر این اتفاق هم توسط بازیکنان شاهین رخ نمیداد، کاری دیگر میکردند تا برای شاهین حاشیه ایجاد شود، اضافه کرد: متاسفانه در این مدت برای بزرگتر از من هم در تبریز مشکل بوجود آمده است. آنها به علی دایی که همزبانشان بوده و کریم باقری که همشهری آنهاست اهانت کردند چه برسد به ما.
وی همچنین ادامه داد: کمک داور را بعد از بازی میزنند و میگویند در پمپ بنزین صف را رعایت نکرده و با کسان دیگری دعوایش شده است، مطمئن باشید این اولین و آخرین اتفاقی نیست که برای تیمهای دیگر در تبریز میافتد زیرا آنها میخواهند با این کارها بگویند بهتر از همه هستند.
بازیکن تیم شاهین بوشهر در پایان گفت: قرار است سهشنبه هفته آینده به کمیته انضباطی بروم اما درخواست کردهام این نشست زودتر برگزار شود، بازهم تاکید میکنم من در آن بازی حرکت خاصی نکردم و نامهای هم که به باشگاه رسیده تاکید شده که من تنها با خبرنگار درگیر شدهام.
گفتنی است در حاشبه دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و شاهین بوشهر که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، صادق کرمی و میثم منیعی دو بازیکن تیم شاهین بوشهر زمانی که در نیمه دوم مشغول گرم کردن بدنهای خود بودند اقدام به رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی کردند.
در حالی که صادق کرمی در ضلع جنوب غربی ورزشگاه به سمت دیوار در حال دفع ادرار بود، عکاسان و تصویربرداران و شاهدان ماجرا به وی و میثم منیعی - که مراقب وی بود! - اعتراض کردند که این بار منیعی واکنش زشت تری به اعتراض آنها داشت. بر این اساس از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این دو بازیکن تا اطلاع ثانوی از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شدند.
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