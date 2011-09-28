اقدام پارلمان اروپا در تشدید مجازات کشورهای بدهکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، در حالی که گسترش بحران مالی و بدهی های کشورهای اروپایی سبب نگرانی مقامات اتحادیه اروپا شده، پارلمان اروپا مجازات دولتهای بدهکار را با هدف تثبیت شرایط اقتصادی در منطقه یورو تشدید می کند.

بر این اساس هر چند هنوز رای گیری نهایی برای تصویب این طرح انجام نشده، اما رای آوردن طرح تشدید مجازات بدهکاران در نهاد قانونگذاری اروپا تقریبا قطعی است.

طبق این طرح بدهی کشورهای اروپایی باید حداکثر 60 درصد میزان تولید ناخالص ملی شان بوده و در صورت تخلف این کشورها، پارلمان اروپا می تواند اقدام به اعمال تحریم علیه آنها کند. در عین حال اجرای این تحریمها مستلزم رای اکثریت پارلمان خواهد بود.

طرح مذکور همچنین محدودیتهایی برای حجم صادرات و واردات کشورها تعیین کرده است که بر اساس آن اختلاف میزان کالاهای وارداتی و صادراتی نباید اختلاف فاحش داشته باشد.