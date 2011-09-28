عملیات روشنایی در 13 کیلومتر از محورهای مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر چهارشنبه در جلسه کمیته ایمنی راههای مازندران افزود: عملیات احداث ۱۳ کیلومتر روشنایی در محورهای مازندران با صرف اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیون ریال پایان یافت.

وی اظهار داشت: مهمترین کارکرد سیستمهای روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورهاست.

اسد تصریح کرد: راه و ترابری مازندران در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان، اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی در سطح راههای استان در دستور کار خود داشته که از جمله آنها احداث بیش از ۱۳ کیلومتر روشنایی در سطح محورهای اصلی استان با صرف اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیون ریال است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران افزود: محورهای ارتباطی کندوان، بهنمیر به بابلسر، ساری به جویبار، دابودشت، گدوک، سرخرود به محمودآ باد از جمله محورهای هستند که عملیات روشنایی در آنها به پایان رسیده است.

اسد یادآور شد: احداث روشنایی در پل تاکام ساری، محدوده پلیس راه آمل و تونل زیار باغ در محور هراز از دیگر اقدامات این اداره کل در زمینه احداث روشنایی در سطح محورهای استان است.

در حال حاضر ۳۰۰ کیلومتر از راههای ارتباطی مازندران دارای روشنایی است.