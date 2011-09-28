برپایی نمایشگاه گردشگری البرز بازتاب کافی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در حاشیه نمایشگاه گردشگری در البرز افزود: برای برگزاری این نمایشگاه که به مناسبت هفته گردشگری برپا شده، تلاشهای زیادی شده و دست اندرکاران تا پاسی از شب برای آماده کردن فضای نمایشگاه ها و غرفه ها حضور داشتند.

وی ادامه داد: به رغم این امر، بازتاب و اطلاع رسانی کافی در خصوص این نمایشگاه صورت نگرفته درحالیکه لازم است چنین نمایشگاه هایی بازتاب کافی داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: اعتراضهایی در خصوص کافی نبودن اطلاع رسانی در زمینه برپایی این نمایشگاه شده که این اعتراضها تا حدی به حق و به جا بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز بیان کرد: این اداره کل تلاش می کند تا از این پس، اطلاع رسانی کافی در خصوص چنین نمایشگاه هایی صورت گیرد ضمن اینکه دستگاه های ذیربط نیز باید در این خصوص همکاری کنند.

گردشگری به عنوان پیونددهنده بین فرهنگها مطرح شده است

پوینده با تبریک هفته گردشگری اضافه کرد: گردشگری به عنوان پیونددهنده بین فرهنگها مطرح شده است که این امر بر اهمیت فعالیتهای مرتبط با امر گردشگری می افزاید .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: این اداره کل چند ماه قبل شکل گرفت و به رغم مشکلات و محدودیتها موفق شدیم در این چند ماه، فعالیتهای خوبی انجام دهیم که تداوم این امر دنبال می شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در اوایل کار در زمینه فضا و نیروی انسانی با محدودیت مواجه بودیم ضمن اینکه در حوزه اطلاعات نیز کمبودهایی داشتیم.

فقدان آمار صحیح موجب مختل شدن برنامه ریزی ها می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز یادآور شد: در اوایل کار اطلاع درستی از تعداد هنرمندان صنایع دستی استان البرز نداشتیم ضمن اینکه فقدان آمار صحیح موجب مختل شدن برنامه ریزی ها می شود.

پوینده گفت: لازم است آمار صحیح و کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی های خود را بر اساس این آمار انجام دهیم و نتایج مطلوبی حاصل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز اظهار داشت: این مشکلات رفته رفته کاهش یافت و توانستیم آنها را کم کنیم و فعالیتها و اقدامات را افزایش دهیم.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز در کاروانسرای شاه عباسی برپا شده است.