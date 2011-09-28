سیف الاسلام آفتابی شد / درخواست فرزند سرهنگ از هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، در تصاویری که شبکه الرای پخش کرد "سیف الاسلام" فرزند "معمر قذافی" در حالی که برای طرفدارانش سخنرانی می کند به نمایش درآمده است.

در این تصاویر سیف الاسلام در حالی که سلاح بر دوش دارد و لباس نظامی بر تن دارد، خطاب به طرفدارانش می گوید: این سرزمین اجدادی شماست آن را تسلیم نکنید با قدرت وارد طرابلس شوید، من برای شما سلاح می فرستم.

بر اساس این گزارش، طرفداران سیف الاسلام هم شعار خدا، معمر و لیبی را در حمایت از فرزند دیکتاتور فراری لیبی سر می دادند.

شایان ذکر است که پس از تصرف پایتخت لیبی سیف الاسلام رویت نشده بود.