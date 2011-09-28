  1. بین الملل
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

سیف الاسلام آفتابی شد / درخواست فرزند سرهنگ از هواداران

سیف الاسلام آفتابی شد / درخواست فرزند سرهنگ از هواداران

فرزند معمر قذافی در تصاویر تلویزیونی که از شبکه حامی سرهنگ فراری پخش شد طرفدارانش را به ادامه جنگ با مخالفان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، در تصاویری که شبکه الرای پخش کرد "سیف الاسلام" فرزند "معمر قذافی" در حالی که برای طرفدارانش سخنرانی می کند به نمایش درآمده است.

در این تصاویر سیف الاسلام در حالی که سلاح بر دوش دارد و لباس نظامی بر تن دارد، خطاب به طرفدارانش می گوید: این سرزمین اجدادی شماست آن را تسلیم نکنید با قدرت وارد طرابلس شوید، من برای شما سلاح می فرستم.

بر اساس این گزارش، طرفداران سیف الاسلام هم شعار خدا، معمر و لیبی را در حمایت از فرزند دیکتاتور فراری لیبی سر می دادند.

شایان ذکر است که پس از تصرف پایتخت لیبی سیف الاسلام رویت نشده بود.

کد مطلب 1419555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها