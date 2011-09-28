واژه ادیان توحیدی غلط مصطلح است/ روز نجات فلسطین نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم اختامیه پنجمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با تاکید بر اینکه نوع نگاه رسانه ها باید جهانی باشد گفت: این موضوع به دلیل این است که اسلام هم جهانی است و مخاطب شما باید نوع انسانها باشند.

وی افزود: حتی اگر با اهداف سیاسی تلاش می کنیم مخاطب شما باید همه بشریت باشند چرا که اگر کسی اکثریت دنیا را کسب کند در معادلات جهانی پیروز است. معتقدم هر چقدر دایره را محدود کنیم فرصت ها را از خودمان گرفته ایم .

رئیس جمهور ادامه داد: البته برای هر محدوده و قشری پیام ویژه آن لازم است و باید توسط رسانه های اسلامی طراحی شود. امروز هر کاری می کنیم در یک محدوده باقی نمی ماند و توسط رسانه ها منتشر و در محضر قضاوت همه قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در غوغای نبرد رسانه ای ، رسانه های اسلامی رقبای بزرگی دارند گفت: دشمنان با امکانات فراوان شیطنت، فریبکاری و به پوشش گسترده مجهز هستند. معتقدم امروز باید شما پرچم نجات انسان از سلطه شیطان و طاغوت را بلند کنید و در این موضوع باید مدعی باشید.

احمدی نژاد تصریح کرد: تنها راه نجات انسانها از سلطه شیطان و طاغوت، توحید ، عدالت و راه انبیاء الهی است لذا ما باید مدعی نجات همه بشریت باشیم و ادبیات تحلیل ما نیز در همین مسیر باشد والا ما محدود و آنها مهاجم می شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین بحث در رسانه نوع نگاه به انسان و تلاش برای هدایت و نجات انسان باید باشد افزود: امیدواریم اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی این مباحث بنیادین را به صورت جدی دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید انسان را معرفی کنیم چون نگاه ما انسانی است افزود: به دلیل اینکه نگاه ما انسانی و جهانی هست هر کجا طاغوتی وجود داشته باشد باید در کنار ملت ها و مقابل آن طاغوت باشیم و به همین دلیل است که مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده ایم چرا که موجودیت رژیم صهیونیستی در مقابل کرامت انسانی است.

احمدی نژاد ادامه داد: باید نگاه به انسان با هدفگذاری روشن باشد . دشمنان به دنبال این هستند تا نظم مادی طاغوتی را حاکم کنند و ما باید مردم را از این وضع خارج و بیداری ایجاد کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در مقابل سیطره جهانی لیبرالیسم و اومانیسم تئوری و مدل خود را ارائه کنیم افزود: معتقدم حاکمیت جهانی توحید و عدالت به دست حضرت مهدی (عج) است و این تنها گزینه است البته آنها هم بشریت را به افق های بالاتر دعوت می کنند اما این افق بالاتر آنها به لحاظ زمانی است نه ارزشی.

وی ادامه داد: هم اکنون الگوی جامعه جهانی آنها جامعه آمریکایی است و آن را به مثابه آخر لیبرالیسم و اومانیسم می شمارند البته ما به جز جامعه جهانی مهدوی چیزی نداریم که به بشریت عرضه کنیم و زمان این معرفی نیز امروز است و کشش آن در همه بشریت وجود دارد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دوره استکبار و استعمار به پایان راه خود رسیده است اظهار داشت: دنیا در انتظار پیام و نظریه جدید برای سعادت و کمال انسان است چرا که دنیا با خلاء تئوریک مواجه است. تئوری توحید و عدالت بهترین جایگزین و مطابق با فطرت انسان است. در گذشته نیز پیامبران فریاد زدند اما بشر کشش لازم را نداشت اما امروزه این تحول روحی در انسانها بوجود آمده است و بنده در سفر به بیش از 100 کشور دنیا این کشش و آمادگی را مشاهده کرده ام.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز آمادگی برای شنیدن پیام توحید و عدالت بسیار بالاست افزود: اگر بنا است وحدت الهی حاکم شود هدفی بالاتر از استقرار و عدالت نیست که موجب وحدت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دو نوع موضوع فعال و منفعل وجود دارد گفت: تا زمانی که خود را باور نکنیم و به حقانیت راه خود ایمان نداشته باشیم نمی توانیم مقابل موج سنگین تبلیغات دشمنان ایستادگی کنیم و لذا در موضعی می افتیم که باید دائما از خود رفع اتهام کنیم اما اگر خود را باور کنیم موضع ما همواره تهاجمی می شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: انتظار من از اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی این است که دستور کار روزانه اندیشمندان جهان و مراکز سیاسی دنیا را تهیه کند.

رئیس جمهور در همین زمینه به حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها با ایجاد ماجرای 11 سپتامبر 10 سال است که همه جامعه بشری را بدنبال خود می کشانند و جنایتکاران دنیا با استفاده از این حادثه و شبکه های رسانه ای برای خود مظلومیت و حقانیت ایجاد کرده اند. معتقدم عنصری که یک صحنه را به هیجان جهانی تبدیل می کند رسانه است . می بینیم که روزانه چندین 11 سپتامبر علیه ملت های منطقه از جمله افغانستان اتفاق می افتد اما در رسانه ها کمترین بازتاب را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته باید قضاوت ما حتی در مورد دشمن هم عادلانه باشد برای جذب مخاطب برنامه های رسانه های اسلامی نباید خشک و بی روح باشد. جاذبه زمانی پیدا می شود که با فطرت انسانها حرف بزنیم.

احمدی نژاد ادامه داد: دلمان برای چندین میلیارد مسیحی بسوزد و به آنها محبت داشته باشیم چرا که آنها تحت سلطه سلطه گران به لحاظ فکری و عقلی هستند.

رئیس جمهور تاکید کرد: دشمنان در برنامه های خود از فریبکاری استفاده می کنند اما برنامه های ما باید هنرمندانه و زیبا باشد. پیام رسانه های اسلامی باید پیام پر کشیدن انسان باشد باید به جایی برسیم و آنقدر برنامه تولید کنیم که همه نیازهای بشر را پاسخ دهد. معتقدم یک برنامه با کیفیت و سخن عمیق از 100 برنامه بی کیفیت اثر بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز هر کس نبض خبر در دستش وجود دارد دستور کار ملت ها را تعیین می کنند ولی ما باید از آنها جلو بزنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه دشمن در ابتدا شبکه اطلاعاتی را تاسیس کرد افزود: اما امروز این شبکه اطلاعاتی از انحصار آنها خارج شده است. رسانه های اسلامی باید ملت های دنیا را از طاغوت ها خارج کنند

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز موج بیداری عالم گیر شده است افزود: این موضوع در سرزمین های اسلامی مشهود است اما در آینده در تمام کره زمین بیداری الهی ملت ها را به جنب و جوش می آورد.طوفانی در راه است که می آید و بساط سلطه گران عالم را به هم می پیچد این طوفان همه اروپا و آمریکا را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد:هنر ما باید این باشد که مسیر حرکت بیداری را بشناسیم و آن را به بشریت معرفی کنیم.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: معتقدم با کمک خداوند روز نجات فلسطین نزدیک است.

رئیس جمهور گفت: هم اکنون بحران اقتصادی در جهان وجود دارد اما ما نباید در شناخت این بحران ها دچار اشتباه شویم دشمنان با بازی کردن با قیمت طلا، نفت و بورس می خواهند جیب ملت ها را خالی و کسری خود را جبران کنند.

وی همچنین افزود: وقتی دلها و اندیشه ها عوض می شود تغییر حتمی است معتقدم تغییرات بیرونی تبع تغییرات درونی انسانهاست.

احمدی نژاد گفت: معتقدم پیروزی های بزرگ و تغییرات عظیم به نفع توحید و عدالت در راه است.

همچنین رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مخاطبان و انسانها در رسانه های جمعی گفت: انسان توسط خداوند خلق شده است تا خود را بالا بکشد و در زمین توحید و عدالت را برپا کند. معتقدم رسیدن به مقام قرب از مسیر تلاش برای رسیدن به جامعه سعادتمند می گذرد.

وی تاکید کرد: جهانی شدن سیر طبیعی حرکت انسان است و نقطه کمال انسان در اندیشه جهانی است. امروز به صورت مکرر واژه جهانی سازی را می شنویم اما معتقدم جهانی سازی طراحی طاغوت ها و شیطان ها برای مدیریت جهانی شدن انسان است.

احمدی نژاد ادامه داد: به صورت طبیعی جامعه بشری در مسیر طبیعی به سمت جهانی شدن پیش می رود. اما دشمنان به دنبال این هستند تا این را در جهت سلطه خود مدیریت کنندم.

رئیس جمهور گفت: جهانی شدن عنصر الهی است و لازمه تکامل بشریت است.

وی همچنین افزود: خداوند یک دین بیشتر نفرستاده است واژه ادیان توحیدی غلط مصطلح است و همه پیامبران مسلمان بودند و یک دین بیشتر نداشتند.