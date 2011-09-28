زندگی حضرت معصومه (س) الگوی مناسب برای دختران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی، بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از اعضای ستاد برگزاری جشن‌های ویژه دهه کرامت گفت: برگزاری این جشن‌ها و گرامیداشت حضرت معصومه‌(س)، امام رضا(ع) و حضرت احمد بن موسی(ع) در دهه کرامت حرکت عظیم و مهمی است و این سه بزرگوار از یک خاندان و با یک رسالت بودند که در سه نقطه جغرافیایی متفاوت از سرزمین ایران مستقر شدند و این خود دارای پیام بزرگی است.



امام جمعه قم افزود: در زندگی حضرت معصومه(س) نکات فراوانی برای الگو گرفتن دختران جوان فراهم است. ایشان به عنوان تنها دختر نمونه در خاندان عصمت و طهارت هستند که در طول عمر مبارکشان ازدواج نکردند.



مراسم حج می‌تواند الگوی برگزاری جشن‌های مذهبی باشد



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم الگو گرفتن از مراسم حج در برگزاری جشن‌های معنوی افزود: خداوند در حج مومنان را به مراسم جشنی فراخوانده که باید از آن الگو گرفت.



حجت الاسلام سعیدی افزود: در دین مبین اسلام برای مراسم غم و اندوه و یا شادمانی حساب و کتاب‌هایی وجود دارد و در خصوص برگزاری جشن‌ها نیز باید به این مسائل توجه ویژه داشت. اصل برگزاری باشکوه جشن ها در اسلام نشانه تقواست که باید همیشه رعایت شود.



وی با بیان اینکه باید همه اموال صرف شده در حج حلال باشد، گفت: در برگزاری جشن‌های مذهبی نیز باید مراقب باشید تا از هر پولی و یا هر مکانی جهت برگزاری مراسم ها استفاده نکنید.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) افزود: یکی از مسائل در برگزاری چنین جشن هایی این است که در ابتدای کار به ملاقات بزرگان و علما برویم تا به برکت وجود آنها و پیام هایشان این مراسم‌ها به خوبی برگزار شود.



وی با اشاره به تعویض لباس زائران در بخشی از مناسک حج تصریح کرد: این سنت باید در مراسم های شادمانی ما نیز برقرار باشد و کاری کنیم تا افراد شرکت کننده با شکل ظاهری خاصی در مراسم شرکت کنند که چنین عملکردی نشاط آور و دارای پیام است.



برگزاری جشنهای کرامت باید همراه با ابتکار باشد



حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر لزوم داشتن ابتکار در برگزاری جشنهای دهه کرامت ادامه داد: باید در چنین مراسم هایی ابتکار به خرج داد و کارهای جدیدی انجام داد و از تکراری بودن فاصله گرفت.



امام جمعه قم افزود: مسئله مهم این است که باید در برگزاری چنین مراسم‌هایی شعائر اسلامی رعایت شود و همچنان که در مناسک حج، حجاج صبح روزی که از مشعر حرکت می‌کنند و به صورت دسته جمعی سرود اسلامی می‌خوانند ما نیز در چنین جشن‌هایی از سرود و آهنگ اسلامی استفاده کنیم.



وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری جشن‌های دهه کرامت، گفت: مسئولان باید در برگزاری جزء به جزء این جشن‌ها از مراسم حج الگو بگیرند و حرکت‌های متنوع و غیر تکراری داشته باشند.