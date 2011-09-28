دانش آموزان برتر کنکور در قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد خجسته حضرت معصومه(س) و روز ملی دختران عصر چهارشنبه همایش زنان ایثارگر در بوستان هشت بهشت قزوین برگزار شد.

در این همایش طاهره بیگم سیدی مشاور امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با گرامیداشت یاد شهدای زن اظهارداشت: زنان علاوه بر نقش موثر خود در تربیت فرزندان به عنوان خط مقدم جبهه فرهنگی زنان نیز می توانند مشارکت جدی کنند.

وی افزود: امروز بانوان میهن اسلامی دوشادوش مردان سخت کشورمان در همه عرصه ها حضوری موثر دارند و با پشتیبانی از مردان در سنگرهای فرهنگی نیز نقش آفرین شده اند.

سیدی تصریح کرد: بانوان در اقتصاد خانواده هم نقش مهمی دارند و با قناعت و صرفه جویی می توانند به کاهش هزینه های خانواده ها و کشور کمک کنند.

مشاور استاندار در امور بانوان و خانواده یادآورشد: در شرایطی که با جنگ نرم دشمنان مواجهیم باید بانوان هم جایگاه خود را درک کنند و با مشارکت در فعالیتهای فرهنگی در این مبارزه سرنوشت ساز نیز حاضر شوند.

در این مراسم از 10 دانش آموز دختر محجبه که در کنکور سراسری رتبه های کمتر از هزار را کسب کرده بودند و نیز 31 بانوی ایثارگر تجلیل شد.