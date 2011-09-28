آماری از تعداد گردشگران استان البرز در دست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در حاشیه نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز در کاروانسرای شاه عباسی افزود: لازم است آمار درست و موثقی از تعداد گردشگران استان البرز داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزیهای خود را با توجه به این امر انجام دهیم.

وی ادامه داد: البته در این زمینه می توانیم آمارهایی را از طریق پلیس راه و پایانه ها داشته باشیم اما این آمارها کامل نیست و باید کامل باشد تا بتوان به آنها استناد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز یادآور شد: لازم است جاذبه های گردشگری استان البرز در سطح کشور معرفی شود و بتوانیم شاهد افزایش حضور گردشگر در این استان باشیم.

در زمان آغاز به کار اداره کل، بودجه کافی در اختیار نداشتیم

وی افزود: در زمان آغاز به کار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، بودجه کافی در اختیار نداشتیم اما با وجود این امر فعالیتها و اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

این مسئول اضافه کرد: در یک مقطع زمانی کوتاه مدت موفق شدیم 70 نفر نیرو جذب کنیم و از این طریق، مشکل کمبود نیرو را تا حدی کاهش دهیم که این امر بسیار مطلوب است.

پوینده گفت: همچنین موفق شدیم طی دو تا سه ماه، یک نظم حداقلی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز بدهیم و به کمک این امر، مشکلات کاهش یابد.

این مسئول اظهار داشت: این اداره کل در زمان آغاز به کار و اوایل کار خود مشکلات دیگری نیز داشت به عنوان مثال، ماشین برای بازدید از مراکز ذیربط در اختیار نداشتیم و بودجه کافی برای اجاره کردن ماشین نیز وجود نداشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز بیان کرد: کم کم توانستیم بخشی از مشکلات سر راه را حل کنیم و از این طریق، فعالیتها و اقدامات قابل توجهی انجام دهیم و باید برای تداوم این امر بکوشیم.

پوینده گفت: البرز ویژگیهای گردشگری ویژه ای دارد و باید برای شکوفایی پتانسیلها بکوشیم و زمینه های این امر را با همکاری دستگاه های ذیربط فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: لازم است جاذبه های گردشگری استان البرز به کشور معرفی شود ضمن اینکه تبلیغات و بازاریابی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بر خلاف اکثر مصاحبه های مطبوعاتی و نشستهای خبری که در فضای بسته اداری برگزار می شود، مصاحبه مطبوعاتی میراث فرهنگی البرز در فضای زیبای کاروانسرا شاه عباسی برگزار شد.

همچنین در این نشست هدیه هایی از صنایع دستی به خبرنگاران اهدا شد.