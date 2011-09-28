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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

علیرضا نوین:

برگزاری نمایشگاه کتاب در گسترش فرهنگ کتابخوانی موثر است

برگزاری نمایشگاه کتاب در گسترش فرهنگ کتابخوانی موثر است

تبریز - خبرگزار مهر: شهردار تبریز گفت: بدون تردید برگزاری نمایشگاه هایی چون نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز می تواند در گسترش فرهنگ کتابخوانی در منطقه بسیار مفید و موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر چهارشنبه در بازدید از غرفه های انتشاراتی داخلی و خارجی شرکت کننده در نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گفت: نمایشگاه کتاب تبریز شور و نشاط خاص فرهنگی در شهر ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: تبریز همواره در عرصه های مختلف فرهنگی،‌ سیاسی،‌ اجتماعی و اعتقادی به "شهر اولین ها" معروف بوده و این جایگاه نشان می دهد که مردم این شهر همیشه با فرهنگ، علم و دانش انس و الفت دیرینه داشته اند.

نوین اضافه کرد: با توجه به اهتمام و تلاش مسئولان استانی و شهری برای برپایی باشکوه تر نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، این نمایشگاه به مهم ترین نمایشگاه کتاب کشور بعد از تهران تبدیل شده است.

وی در ادامه از مشارکت و همکاری مستقیم شهرداری تبریز در برپایی این نمایشگاه خبر داد.

کد مطلب 1419568

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