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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

لیگ قهرمانان آسیا/

تساوی ذوب‌آهن و سوون سامسونگ در پایان دقیقه 90/ کار به وقت اضافه کشید

تساوی ذوب‌آهن و سوون سامسونگ در پایان دقیقه 90/ کار به وقت اضافه کشید

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی در پایان 90 دقیقه با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی در 90 دقیقه قانونی دیدار دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که با قضاوت خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال برگزاری است، محمد قاضی(50) برای ذوب‌آهن اصفهان و سانگ مین یانگ(77) برای سوون سامسونگ گل زدند. یونگ رائه لی هم تنها بازیکن اخطاری این بازی بود.

برنده دیدار تیم‌های ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی و سومین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در پایان دو وقت 15 دقیقه مشخص می‌شود اما در صورتیکه دو تیم باز هم به تساوی برسند، ضربات پنالتی تیم صعود کننده را معرفی می‌‎کند.

کد مطلب 1419572

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