به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ذوبآهن ایران و سوون سامسونگ کرهجنوبی در 90 دقیقه قانونی دیدار دور برگشت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
در این دیدار که با قضاوت خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال برگزاری است، محمد قاضی(50) برای ذوبآهن اصفهان و سانگ مین یانگ(77) برای سوون سامسونگ گل زدند. یونگ رائه لی هم تنها بازیکن اخطاری این بازی بود.
برنده دیدار تیمهای ذوبآهن ایران و سوون سامسونگ کرهجنوبی و سومین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در پایان دو وقت 15 دقیقه مشخص میشود اما در صورتیکه دو تیم باز هم به تساوی برسند، ضربات پنالتی تیم صعود کننده را معرفی میکند.
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