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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۹

حماس در سالروز انتفاضه :

تشکیل کشور فلسطین بدون رژیم صهیونیستی/ مقاومت تنها راه آزادی است

تشکیل کشور فلسطین بدون رژیم صهیونیستی/ مقاومت تنها راه آزادی است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در یازدهمین سالگرد انتفاضه الاقصی ضمن مخالفت با امتیازدهی به اشغالگران، مقاومت را تنها راه آزادی فلسطین و بازپس گیری حقوق غصب شده ملت فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس در بیانیه ای تصریح کرد: مقاومت، تنها راه آزادی فلسطین و بازگشت آوارگان است.

در این بیانیه بر تشکیل کشور مستقل فلسطین در تمام خاک فلسطین به پایتختی بیت المقدس بدون دادن هیچ امتیازی در زمینه حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق بازگشت تاکید شده است.

بیانیه فوق افزود: رژیم صهیونیستی نباید به رسمیت شناخته شود و با توافق ملی و یک طرح استراتژیک ملی باید فلسطین را آزاد کرد.

حماس بیان کرد: برای رسیدن به آشتی ملی فلسطین گفتگو تنها راه است و نباید فشارهای خارجی در این زمینه موثر باشد و گفتگوهای بی نتیجه سازش هم باید پایان یابد.

در این بیانیه ذکر شده است : بیت المقدس و مسجد الاقصی سرافراز باقی می مانند و همه تلاشهای اشغالگران صهیونیستی برای تغییر بافت این شهر و از بین بردن وقایع تاریخی از طریق یهودی سازی و اخراج فلسطینی ها ناکام خواهد ماند و این اقدامات سبب سست شدن اراده مردم فلسطین نخواهد شد.

در بیانیه حماس تصریح شده است : مقاومت کارامدی خود را در متزلزل کردن ارکان رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی اثبات کرد.

کد مطلب 1419574

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