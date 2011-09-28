شهرک سازی منافاتی با مذاکرات صلح ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام صهیونیست که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت ساخت 1100 واحد مسکونی دیگر در شرق بیت المقدس مشکلی در روند سازش خاورمیانه ایجاد نمی کند. وی مدعی شد پروژه ساخت و ساز در منطقه گیلو بیت المقدس شهرک سازی محسوب نمی شود، زیرا این منطقه جزو بخش مرکزی این شهر است.

وی در ادامه اظهارات مضحک خود ادعا کرد در تمام قطعنامه ها و توافقنامه های دو طرف در 20 سال گذشته منطقه گیلو همواره به عنوان بخش یهودی نشین بیت المقدس شناخته شده است.

این در حالی است که تصویب ساخت واحدهای صهیونیست نشین جدید از سوی کابینه صهیونیستی انتقادهای شدید بین المللی را برانگیخته است. با این حال اشغالگران قدس با چراغ سبز آمریکا و حمایتهای غربی ها و ضعف و انفعال سازمان ملل متحد همچنان به این اقدامات غیر قانونی خود ادامه می دهند.