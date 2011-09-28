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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

والیبال قهرمانی آسیا- تهران

سرمربی چین: فرقی ندارد ایران حریفمان شود یا کره / 50 درصد قهرمانیم!

سرمربی چین: فرقی ندارد ایران حریفمان شود یا کره / 50 درصد قهرمانیم!

سرمربی تیم ملی والیبال چین با اشاره به اینکه حریف تیمش در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا یکی از دو تیم ایران یا کره جنوبی خواهد بود، گفت: فرقی ندارد با کدامیک بازی کنیم چون بیشتر به فکر بازی و قهرمانی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، "ژوژیانان" در نشست خبری دیدار امشب تیم های چین و استرالیا با اشاره به پیروزی تیم ملی چین اظهار داشت: خوب بازی کردیم و بازی را بردیم اما این بازی تمام شد و به فکر بازی فردا هستیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فکر می کنید از میان تیم های ایران و کره جنوبی کدامیک حریف تیمتان خواهد شد اظهار داشت: نمی دانم چه تیمی حریفمان می شود اما خیلی برایمان مهم نیست. اصلا فرقی ندارد در فینال با ایران بازی کنیم یا کره جنوبی. چون بیشتر به فکر حساسیت این مرحله و پیروزی در آن هستیم.

سرمربی تیم ملی والیبال چین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار که پرسید چند درصد برای خود شانس قهرمانی قائل هست، تاکید کرد: فکر می کنم شانس ما و حریفمان در این دیدار 50 -50 باشد.

کد مطلب 1419576

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