به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست وقت‌های اضافه دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سوون سامسونگ کره‌جنوبی با برتری 2 بر یک تیم سوون سامسونگ به پایان رسید.

در حالیکه این دیدار در پایان 90 دقیقه قانونی با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود، در دقیقه 98 الغمدی عربستانی یک ضربه پنالتی عجیب به سود تیم سوون سامسونگ اعلام کرد و علی احمدی را با نشان دادن کارت زرد دوم از زمین اخراج کرد. ماتو در دقیقه 99 با ضربه پنالتی گل دوم تیم کره‌ای را به ثمر رساند.

محمد قاضی(50) برای ذوب‌آهن اصفهان و سانگ مین یانگ(77) برای سوون سامسونگ در 90 دقیقه گل زده اند. فرشید طالبی از ذوب آهن و یونگ رائه لی بازیکنان اخطاری این بازی تا این لحظه هستند.