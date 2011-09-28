کاپیتان استرالیا: همه کار کردیم تا ببریم/ برای مقام سوم تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر "ایگور یودین" در نشست خبری دیدار امشب تیم های ملی والیبال استرالیا و چین اظهار داشت: در زندگی فرصت چندانی نداریم تا بتوانیم در بازی های زیاد شرکت کنیم. امشب هر کاری لازم بود انجام دادیم تا ببریم اما نشد.

وی ضمن تبریک به چینی ها بابت صعود به مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا برای آنها در این مرحله آرزوی موفقیت کرد.

کاپیتان تیم ملی والیبال استرالیا در مورد دیدار این تیم در مرحله رده بندی این رقابت ها خاطرنشان کرد: هنوز حریفمان مشخص نشده است به هر حال برای مدال برنز باید با یکی از دو تیم ایران یا کره جنوبی بازی کنیم. تلاش می کنیم بهترین بازی را انجام دهیم و به نتیجه برسیم.

"یو دین" در مورد دومین تیم فینالیست مسابقات قهرمانی آسیا گفت: پیش بینی کردن سخت است اما فکر می کنم ایران فینالیست شود چون حداقل 10 هزار تماشاگر این تیم را تشویق می کنند.