ارائه خدمات در مناطق توانمندسازی شده همدان با جمعیت متناسب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی همدان افزود: در حال حاضر ساماندهی و توانمندسازی پنج منطقه خضر، مزدقینه، حصار امام، دیزج و منوچهری در همدان انجام می شود.

زمین‌های بدون معارض برای اجرای پروژه ها معرفی شود

قهرمانی مطلق با تاکید بر اینکه ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها باید بر اساس چارچوب قانونی تعریف شده انجام شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساماندهی پنج منطقه حاشیه نشین شهر همدان باید به دنبال معرفی زمین‌های بدون معارض برای اجرای پروژه‌ها در این مناطق باشند.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه نبود زمین‌های بدون معارض در این مناطق از مشکلات اساسی است، افزود: در این راستا دستگاه‌های مرتبط باید احداث پروژه‌های چند منظوره را مد نظر قرار دهند.

فرماندار همدان تاکید کرد: معتمدین محلات نیز باید به دنبال زمینهای بدون معارض برای اجرای طرحهای توانمند سازی باشند.

شهرداری در خصوص توانمند سازی مناطق پنج گانه امتیاز می دهد

وی با بیان اینکه نمایندگان محلات باید پیشنهادات خود را مکتوب ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد، گفت: شهرداری در خصوص توانمند سازی مناطق پنج گانه، تسهیلات و معافیتهای خوبی در نظر گرفته که در سایر نقاط شهر اینگونه نیست.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان نیز در این جلسه گفت: در سال جاری 31 طرح در مناطق پنج گانه توانمندسازی اجرا می شود.

محمدعلی اسدی افزود: در سال گذشته 12 پروژه با اعتبار سه میلیارد و 230 میلیون تومان اجرا شده است.