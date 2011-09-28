برنامه های جنبی نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محرمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: راه اندازی غرفه پاسخگویی به شبهات دینی، مسابقه کتبی با موضوع نماز، غرفه "قرآن بخوانید جایزه بگیرید" ویژه کودکان، ختم قرآن کریم و میز تصحیح قرائت قرآن مجید، از جمله فعالیت های دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز است.

وی افزود: برگزاری کارگاه نقاشی و خوشنویسی، پخش فیلم و انیمیشن کودکان، کارگاه آموزش خوشنویسی با خودکار، ایستگاه کاریکاتور، نمایشگاه عکس با موضوع دفاع مقدس، نمایشگاه عکس نماز و نیایش، ایستگاه نقاشی با موضوع عفاف و حجاب، نمایشگاه عکس طبیعت و تبریز قدیم از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

به گفته محرمی، برگزاری نشست های مختلف ادبی، فرهنگی، عقیدتی و مذهبی از جمله دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب تبریز است.

مسئول برنامه های جنبی نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز تصریح کرد: سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه با موضوعات فرهنگ مطالعه، کارکردهای کتاب در عصر حاضر، شرایط و آشنایی قبل از ازدواج، اصول صحیح همسریابی، پاسخ به شبهات وهابیت، ولایت و بصیرت، حقوق زن در اسلام، راهکارهای لازم برای تحقق اهداف کشورهای اسلامی در موج بیداری اسلام، جنگ نرم و سهم استان در شعر و ادبیات دفاع مقدس از مهمترین برنامه های جنبی نمایشگاه خواهد بود.

گفتنی است، نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور هزار ناشر از سراسر کشور با 100 هزار عنوان کتاب از ششم تا دوازدهم مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در حال برگزاری است.