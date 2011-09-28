قاب دفاع مقدس در ایستگاه های مترو پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نمایشگاه های نگاه گذر مترو با عنوان «رنگ و جنگ»، 173 تابلو از آثار گرافیکی جمعی از طراحان گرافیست با موضوع دفاع مقدس را به نمایش می گذارد.

این نمایشگاه ها در پنج ایستگاه مترو امام حسین(ع)، طالقانی، سعدی، دروازه دولت و مولوی تا پایان مهر ماه برپا خواهد بود.



نمایشگاه های «طهران و جنگ» نیز در 40 ایستگاه متروی تهران با نمایش بیش از هزار تابلو از عکس های زندگی روزمره مردم تهران در زمان جنگ تحمیلی برپا شده است.



تصاویر این نمایشگاه در قالب چهار موضوع زندگی روزمره، اعزام نیروها، کمک های مردمی و دفاع شهری انتخاب شده و نمایش این آثار تا 10 مهر ماه ادامه خواهد داشت.



همچنین نگارگذر ایستگاه های شهید بهشتی، میرداماد و انقلاب در این هفته میزبان نمایشگاه «خاطرات ماندگار» است. در این نمایشگاه 40 تابلو عکس ماندگار دفاع مقدس از عکاسان نام آور کشور به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه تا 10 مهر ماه برپاست.



ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان «جنگی که بود، راهی که هست» شامل 500 برنامه فرهنگی در سطح پایتخت برگزار می شود.