رده بندی تیم های یازدهم تا شانزدهم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در چارچوب هشتمین روز مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و برای تعیین رده بندی تیم های یازدهم و دوازدهم تیم اندونزی در مصاف با قطر به برتری 3 بر دو دست یافت.

چین تایپه برای تعیین رده بندی تیم های سیزدهم و چهاردهم موفق به شکست سه بر یک ترکمنستان شد. افغانستان پیش از این دیدار در مصاف با ازبکستان به اولین پیروزی خود دست یافت و در رده پانزدهم ایستاد.

به این ترتیب تیم های اندونزی، قطر، چین تایپه، ترکمنستان، افغانستان و ازبکستان به ترتیب در رده های یازدهم تا شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا قرار گرفتند.

امروز برای رده بندی تیم های پنجم تا هشتم دو تیم ژاپن و هند به ترتیب و با نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک موفق به شکست سریلانکا و پاکستان شدند. به این ترتیب روز پنجشنبه برای تعیین تیم پنجم دو تیم ژاپن و هند به مصاف هم می روند.

دیدار تیم های سریلانکا و پاکستان هم تعیین کنده تیم هفتم خواهد بود.