برتری سپاهان مقابل السد قطر در پایان نیمه اول/ یک گام دیگر تا صعود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم های فوتبال السد قطر و سپاهان ایران در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18 و 50 دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این بازی که با قضاوت "نیشیمورا"ی ژپنی برگزار شد با پیروزی 2 بر صفر تیم سپاهان به اتمام رسید. برای تیم سپاهان در این نیمه عماد محمدرضا (7) و حسن اشجاری (26) گل زدند.

با این پیروزی تیم سپاهان امیدوارانه در نیمه دوم به مصاف السد می رود تا شکست 3 بر صفر دیدار رفت را جبران کند.