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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

برتری سپاهان مقابل السد قطر در پایان نیمه اول/ یک گام دیگر تا صعود

برتری سپاهان مقابل السد قطر در پایان نیمه اول/ یک گام دیگر تا صعود

تیم فوتبال سپاهان ایران نیمه اول دیدار مقابل السد قطر در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم های فوتبال السد قطر و سپاهان ایران در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18 و 50 دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این بازی که با قضاوت "نیشیمورا"ی ژپنی برگزار شد با پیروزی 2 بر صفر تیم سپاهان به اتمام رسید. برای تیم سپاهان در این نیمه عماد محمدرضا (7) و حسن اشجاری (26) گل زدند.

با این پیروزی تیم سپاهان امیدوارانه در نیمه دوم به مصاف السد می رود تا شکست 3 بر صفر دیدار رفت را جبران کند.

کد مطلب 1419587

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