به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌‍آهن ایران و سوون سامسونگ کر‌ه‌جنوبی در دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با برتری 2 بر یک تیم سوون سامسونگ و حذف نایب قهرمان آسیا به پایان رسید.

در این دیدار که با قضاوت خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، محمد قاضی(50) برای ذوب‌آهن اصفهان گل زد و سانگ مین یانگ(77) و ماتو(99- پنالتی) گل‌های تیم سوون سامسونگ را به ثمر رساندند.

این بازی در پایان وقت‌های قانونی با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در دقیقه 8 وقت اضافی نخست، الغمدی داورعربستانی یک ضربه پنالتی عجیب به سود تیم سوون سامسونگ اعلام کرد و علی احمدی را با نشان دادن کارت زرد دوم از زمین اخراج کرد. ماتو هم این ضربه را به گل دوم تیم کره‌ای تبدیل کرد.

با این نتیجه تیم سوون سامسونگ کره‌جنوبی با برتری 3 بر 2 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد که در این مرحله با برنده دیدار تیم‌های السد قطر و سپاهان ایران دیدار می‌کند.