همدان استان امنی است/ راه اندازی اردوگاه اجباری درمان اعتیاد در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم عصر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: اعتیاد بزرگترین معضل موجود در استان همدان است.

احمدی مقدم افزود: بر این اساس و با همکاری مسئولان و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان، اردوگاهی برای نگهداری افراد معتاد در همدان احداث خواهد شد.

وی گفت: در این مراکز به مدت شش ماه مهارت های شغلی و زندگی به معتادان آموزش داده می شود و آنها را برای ترک اعتیاد و ورود مؤثر به جامعه آماده می کند.

احمدی مقدم مشارکت مردم، فرهنگ و تدین را سه اصل مهم امنیت در استان همدان برشمرد و افزود: استان همدان در حوزه زیرساخت‌ها، ساختمان، پاسگاه‌ها و اماکن ایست و بازرسی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

همدان چهارراه ترافیکی غرب کشور محسوب می شود

وی از همدان به عنوان چهارراه ترافیکی غرب کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حوزه مأموریت و کاهش جرایم امنیت اجتماعی، قتل، سرقت مسلحانه، شرارت، تصادفات، تلفات ناشی از تصادفات و سرقت کاهش چشمگیری را در این استان شاهد هستیم.

فرمانده انتظامی کشور از کاهش 9 درصدی سرقت در پنج ماهه نخست سال در استان همدان خبر داد.

فرمانده انتظامی کشور از تشکیل هیئتی برای بازآمایش انتظامی در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: این هیئت نیاز به گلوگاه‌های جدید در حوزه‌های جرم خیز استان همدان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

همدان از پایین ترین سطح استفاده از ماهواره در کشور برخوردار است

وی با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری ماهواره در استان همدان عنوان کرد: استان همدان از پایین ترین سطح استفاده از ماهواره در کشور برخوردار است.

احمدی‌مقدم دلیل کاهش جرایم امنیت اجتماعی و حوزه امنیت اخلاقی در استان همدان را پایین بودن سطح استفاده از ماهواره در استان همدان برشمرد.

وی در مورد کاهش تخلفات رانندگی در کشور نیز از کاهش یک هزار و 300 نفری تلفات رانندگی در پنج ماهه نخست سال در کشور خبر داد و گفت: سالانه یک و نیم تا دو میلیون خودرو به تعداد خودروهای کشور افزوده می شود.