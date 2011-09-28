غیبت فرهاد مجیدی/ اولتیماتوم مظلومی به بازیکنان استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز چهارشنبه استقلال تهران از ساعت 18 و در ورزشگاه دستگردی آغاز شد و در ابتدای تمرین سرمربی استقلال حدود 10 دقیقه برای بازیکنان خود صحبت کرد و از بازیکنان خواست که به مسائل حاشیه ای توجه نکرده و تمام افکار خود را به تمرینات و دیدار مقابل ملوان که روز شنبه و در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار می شوند، معطوف کنند.

در تمرین امروز فرهاد مجیدی غایب تمرین استقلال بود و فریدون زندی که بتازگی دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته زیر نظر کادر پزشکی استقلال به سالن وزنه رفت و پس از 30 دقیقه وزنه زدن به طور انفرادی زیر نظر کادر پزشکی تمرینات خود را انجام داد.

در آغاز تمرینات گروهی این تیم بازیکنان ابتدا بدن های خود را گرم کرده و سپس به بازی آقاوسط پرداختند و در بخش بعدی تمرین بازیکنان به سانتر از جناحین و ضربات شوت از راه دور پرداخته و در بخش پایانی تمرین به یک فوتبال که بیشتر شبیه گل کوچک بود و از دروازه های کوچک استفاده می شد پرداختند.

در این تمرین مظلومی و هنکه دستیار وی، نکات لازم را در مواقع لزوم به بازیکنان یادآوری می کردند.

در انتهای تمرین و زمانی که بازیکنان به رختکن می رفتند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می خواست با بازیکنان مصاحبه کند اما منصور پورحیدری سرپرست تیم استقلال تهران مانع این کار شد و به این خبرنگار مکررا اعلام کرد که باید نامه از باشگاه داشته باشد تا اجازه مصاحبه کردن با بازیکنان را پیدا کند. همین مسئله باعث شد تا بین این خبرنگار و منصور پورحیدری جنگ لفظی سختی دربگیرد.