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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

قلی زاده:

عرضه تولیدات تاک داران خراسان شمالی با برند تجاری ضروری است

عرضه تولیدات تاک داران خراسان شمالی با برند تجاری ضروری است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی تاکید کرد: عرضه تولیدات تاک داران خراسان شمالی با برند تجاری در بازارهای هدف ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر چهارشنبه در جمع کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان با انتقاد از عرضه انگور تولیدی استان بدون برند تجاری در بازارهای داخل و خارج ایران، اظهار داشت: برند تجاری مهمترین شاخص برای معرفی تولیدات استان و صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف است.

وی با بیان اینکه سالانه 157 هزار تن انگور در 15 نوع متفاوت در استان تولید می شود همچنین استان از 18 هزار تن فضای سردخانه ای در آینده نزدیک برخوردار می شود، برگزاری جشنواره انگور با برند تجاری که معرف تولیدات خراسان شمالی است را ضروری دانست.

قلی زاده همچنین اعلام کرد: مسئولان استان از کشاورزان تولیدکننده در زمینه برگزاری جشنواره و عرضه محصولات آنان با برند تجاری حمایت خواهد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: تمام محصولات خام لبنی، زراعی و باغی استان مستعد برگزاری جشنواره های مختلف هستند

کد مطلب 1419596

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