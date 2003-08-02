برزو ارجمند: بازيگري تبديل به حرفه اي شده است كه نياز به تخصص ندارد

بروز ارجمند بازيگر عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بيشترين انگيزه روي آوردن افراد - به خصوص جوانان - براي اشتغال به بازيگري، كسب شهرت است. اين موضوع در كنار نوع حضور بي قاعده بازيگران باعث شده است سطح كار بازيگري بسيار پايين بيايد. زيرا وقتي حرفه بازيگري به عنوان يك هنر مورد توجه قرار نگيرد، اهميت، جايگاه و جنبه هاي متعالي خود را از دست مي دهد.

وي در ادامه تاكيد كرد: با اينكه عمو و پدر من از جمله بازيگران با سابقه كشور هستند، اما من را براي حضور در هيچ كاري سفارش نكرده اند و همواره اصرار داشتند كه من اين هنر را از طريق دانشگاه دنبال كنم. هر چند كه دانشگاه هاي هنري ما در كشور از سطح بالايي برخوردار هستند ، تاسيس كلاس هاي متعدد و بدون نظارت بازيگري باعث شده است اين عرصه در اختيار افرادي قرار بگيرد كه فاقد هر گونه استعداد و حداقل هاي اين مقوله هستند. اما به هر حال دانشگاه بستري فراهم مي كند كه شخص با اصول و مباني اين هنر به صورت آكادميك آشنا شود.

بازيگر مجموعه تلويزيوني « پشت كنكوري ها» به انتخاب بي قاعده بازيگران در آثار تصويري اشاره كرد و گفت: اكنون هر رشته اي اعم از كارگرداني، فيلمبرداري يا ساير امور توليد نيازمند داشتن تخصص و تجربه است و در اين مشاغل به كساني كار داده مي شود كه از توانايي لازم برخوردار باشند. اما متاسفانه بازيگري به صورت حرفه اي درآمده است كه در عمل به هيچ تخصصي نياز ندارد. بخشي از اين مشكل به عملكرد برخي از تهيه كنندگان تلويزيوني بر مي گردد كه از بازيگراني در مجموعه خود استفاده مي كنند كه كمترين دستمزد را از آنها طلب مي كنند و گاه حتي به آنها چيزي پرداخت نمي كنند. البته اين در مورد همه تهيه كنندگان صدق نمي كند.

ارجمند با اشاره به اين مطلب كه اكنون يكي از مشكلات بازيگري شرايط نامساعد درآمد است، گفت: بازيگري را به عنوان شغل دوم نمي توان پيگيري كرد. چون بازيگر براي ارتقا و رشد توانمندي هايش نياز به كار مداوم دارد. ديگر اينكه گاه يك بازيگر شش ماه يا يك سال به طور مداوم بايد سر يك كار حضور يابد. شما كدام موسسه را سراغ داريد كه مرتب بتواند اين همه مرخصي را در اختيار كارمندش قرار بدهد.

وي در خصوص علت اينكه كه گاه يك بازيگر خوب، در تلويزيون آثار بدي از خود به جاي مي گذارد، يادآور شد: در طول سال مگر چند كار خوب و قابل قبول توليد مي شود. از طرف ديگر يك بازيگر نمي تواند منتظر بماند كه فقط در كار خوب حضور يابد، چون غم نان و شرايط مالي اجازه اين كار را نمي دهد. اين موضوع باعث مي شود كه يك بازيگر حتي در كارهاي ضعيف هم حضور يابد و من هم از اين قاعده مستثني نيستم.

اين بازيگر سينما با اشاره به اينكه كارهاي خوب يا تصويب نمي شوند يا اجازه اكران نمي گيرند، گفت: انگار كسي دلش نمي خواهد كار خوب توليد و ارايه شود. من بازي قابل قبولي از خودم در فيلم سينمايي «سفر سرخ» ارايه كردم و منتظر اكران عمومي آن بودم تا بازخورد آن را مشاهد كنم. اما متاسفانه اين فيلم بي هيچ دليلي توقيف مي شود و ثمره و نتيجه اي از آن به دست نمي آيد.

ارجمند به آخرين فعاليت هاي هنري خود اشاره كرد و گفت: در حال حاضر مشغول بازي در فيلم سينمايي « رسم شيدايي» به كارگرداني اكبر خواجويي هستم. در اين كار من نقش شاگرد شخصيت اصلي داستان به نام « سالار خان» را بازي مي كنم. كار بسيار سخت است چون شصت درصد كار داخل ماشين گرفته مي شود كه با توجه به گرما فعاليت را براي گروه بسيار دشوار كرده است.

وي ادامه داد: تصويربرداري اين اثر از حدود 2 ماه پيش آغاز شده است و تا 5 ديگر ادامه خواهد يافت. اين مجموعه به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه 2 سيما تهيه و توليد مي شود.