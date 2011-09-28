به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد میداودی در گفتگویی ضمن بیان مطلب فوق گفت: می‌خواهم موضوعی را به صراحت عنوان کنم. از زمان حضورم در استقلال تاکنون برابر خیلی از مسائل سکوت کرده و ناراحتی‌ام را درون خودم ریخته ام تا تیم دچار حاشیه نشود. خیلی از بازیکنان هستند که از تیم‌های شهرستانی به استقلال و پرسپولیس می‌آیند تا این تیم‌ها سکوی پرتاب آن‌ها ز نظر فنی یا مالی بشوند و به تیم ملی یا جاهای دیگر برسند اما شرایط من کاملا فرق دارد.

وی ادامه داد: وقتی به استقلال آمدم هم ملی‌پوش بودم و هم مسئولان استقلال در جریان پیشنهادهای سایر باشگاه‌ها قرار داشتند. زمانی که استقلال در اوج مشکلات بود و اکثر بازیکنان حاضر نمی‌شدند به این تیم بیایند، با این هدف چند هفته صبر کردم و با استقلال قرارداد بستم که بتوانم با حضورم از نظر فنی به این تیم کمک کنم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: از همان هفته اول که در تبریز دو گل به شهرداری تبریز زدم تا روزی که در انزلی به عمد مصدومم کردند، همیشه سعی داشتم با تمام وجود بازی کنم. در تمام دوران مصدومیتم نیز تلاش می‌کردم که بیایم و کار ناتمام پارسال را با استقلال تمام کنم. از نظر مالی نیز استقلال در وضعیتی نیست که به خاطر پول بیشتر به آن آمده باشم. فکر می‌کنم هواداران استقلال بهترین کسانی هستند که می‌توانند در رابطه با عملکردم نظر بدهند.

وی با بیان ایکه یکی از سخت‌ترین بازی‌های این فصل استقلال بازی با سایپا بود، تاکید کرد: دراین بازی توانستیم روی خلاقیت مجتبی جباری به گل برسیم و به صدر جدول برگردیم. دیدارهای بعد از شهرآورد معمولا مشکل‌ساز می شود و مهم کسب سه امتیاز بود که به آن رسیدیم.

میداوودی در مورد اینکه بعد از حضور در شهرآورد تهران و دعوت به تیم ملی دوباره نیمکت نشین شده، اظهار داشت: مقابل پرسپولیس بعد از 10 ماه در ترکیب اصلی استقلال به میدان رفتم و همه تلاشم را کردم که برای تیم موثر باشم. وقتی بازیکنی بعد از این مدت در ترکیب تیمش قرار بگیرد، زمان می‌خواهد تا دوباره به شرایط ایده‌آل برگردد اما خدا را شکر توانستم در همان بازی اول به تیم ملی دعوت شوم و رضایت هواداران را هم جلب کنم. نیمکت نشینی‌ام برابر سایپا هم حتما به دلیل بازی خوبم مقابل پرسپولیس و دعوت به تیم ملی بود!

وی اضافه کرد: از پنج روز مانده به مسابقه مطلع شدم که در ترکیب قرار نمی‌گیرم و از همان زمان ناراحت بودم که چرا با وجود تلاشی که برای بازگشت به میادین کرده و در فهرست 45 نفره کاندیداهای تیم ملی برای دیدار با بحرین قرار گرفتم، از ترکیب تیم برنده شهرآورد خارجم کردند. الان هم نمی‌خواهم وارد جزئیات موضوع بشوم و سکوت می‌کنم.

"بعد از اعتراض امیرآبادی به نیمکت نشینی، پرویز مظلومی اعلام کرده به هیچ بازیکنی قول فیکس بودن در ترکیب استقلال را نمی دهد و هر کس ناراحت است می تواند فسخ قرارداد کند و به تیم دیگری برود." مهاجم استقلال در مورد این صحبت‌ها تاکید کرد: به نظرم تصمیم درستی است و باعث می‌شود بازیکنانی که آماده هستند و خوب تمرین می‌کنند، به حق خودشان برسند.

وی در این خصوص افزود: به هر حال اگر مربی به بازیکنی قول فیکس بودن را بدهد، مجبور است بازیکن دیگری را فدا کند. در رابطه با خودم بگویم اگر روزی به این نتیجه برسم از نظر فنی به قدری ضعیف هستم که در لیگ ایران باید نیمکت نشین شوم، ترجیح می‌دهم فوتبال را کنار بگذارم اما اگر ببینم از نظر فنی خوب هستم و حقم را ضایع می کنند، تصمیم دیگری می‌گیرم.

میداوودی در پاسخ به این سوال که آیا با مظلومی در مورد دلیل نیمکت نشینی‌اش صحبت کرده است، تصریح کرد: عادت ندارم از مربی سئوال کنم زیرا بازی‌ام نداده است؛ توانایی‌های فنی خودم را می‌دانم و همیشه حرف‌هایم را در زمین مسابقه زده ا‌م. در بازی مقابل مس کرمان و فجرسپاسی حتی یک دقیقه هم بازی نکردم و حرفی نزدم. این بار ناراحت شدم زیرا از پنج روز قبل از مسابقه می‌دانستم از ترکیب خارجم کرده ‌اند. گفتم که نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم.

وی با بیان اینکه دیدار با ملوان یکی از سخت‌ترین مسابقات خارج از خانه برای تیم ماست، اظهار داشت: بازی سال گذشته استقلال در انزلی تلخ‌ترین روزهای زندگی‌ام را به دنبال داشت و فرصت‌های پیشرفت زیادی را از من گرفت اما آن خاطرات را فراموش کرده و سعی می‌کنم به موفقیت تیمم در بازی با ملوان کمک کنم.

مهاجم استقلال با بیان اینکه هیئت مدیره این باشگاه زمانی معرفی شد که مشکلات مالی زیاد شده و فعلا اولویت آن‌ها رفع این مشکلات است، خاطرنشان کرد: امیدوار رضایی استقلالی است و زمانی که عضو هیئت مدیره نبود، پیگیر مشکلات بازیکنان تیم و کمک به آنها بود. سال پیش که استقلال بلاتکلیف بود و اکثر بازیکنان از تیم جدا شدند، امیدوار رضایی از من خواست تا تعیین مدیرعامل استقلال با هیچ تیمی قرارداد نبندم و من هم به احترام ایشان که نماینده مردم مسجدسلیمان است، همین کار را کردم.

وی با بیان اینکه امیدوار رضایی از باشگاه استقلال به مجلس نرسیده بلکه از چند دوره قبل از حضورش در استقلال نماینده زادگاهش بوده و در مورد اینکه چرا در خصوص مشکلات مالی باشگاه صحبت نمی‌کند، افزود: من جزو 3-4 بازیکنی هستم که بابت قرارداد این فصل حتی یک ریال از باشگاه استقلال دریافت نکرده‌ام. بخشی از پول قرارداد سال گذشته ام نیز پرداخت نشده و مطمئنم به غیر از من بازیکن دیگری در استقلال پیدا نمی‌کنید که از تاریخ چک‌های نقد نشده قراردادش 130 روز گذشته باشد.

میداوودی در پایان گفت: بابت امسال هم که گفتم حتی یک ریال نگرفته ام و چک‌هایم نقد نشده است. فتح الله زاده ریسک می‌کند و چک‌های شخصی‌اش را به بازیکنان می‌دهد اما باشگاه استقلال متعلق به دولت است و باید از سوی دولت حمایت مالی بشود.