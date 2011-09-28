مسکن مهر خرم آباد سال آینده تمام می شود/ شکوفایی به 91 موکول شد!

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق وعده ای که در سفر قبلی داده بودیم میزان تسهیلات مسکن مهر در خرم آباد به 25 میلیون تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه پروژه مسکن مهر خرم آباد در سه سایت در حال انجام است، افزود: روند فعالیت مسکن مهر خرم آباد در سالجاری مطلوب بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در مورد زمان تحویل واحدهای مسکن مهر به مردم نیز گفت: تلاش می شود حداکثر تا نیمه اول سال 91 پروژه های مسکن مهر خرم آباد آماده بهره برداری شود.

بنابر این گزارش وضعیت مسکن مهر در شهرستانهای مختلف استان بارها مورد انتقاد مردم و مسئولان قرار گرفته است به طوریکه پس از گذشت سالها از اجرای این طرح در استانهای مختلف کشور فعالیت در این زمینه در لرستان طی یکسال اخیر شتاب گرفته است.

این در حالیست که مسکن مهر خرم آباد با گذشت سالها از آغاز عملیات اجرایی به دلیل بی توجهی به اصول فنی در اجرای پروژه و عدم دقت در انتخاب زمین برای ساخت آن با مشکل جدی مواجه شد که در ماههای اخیر با پیگیری های انجام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای مناسب سازی سایت قبلی و انتخاب مجدد زمین کار در این زمینه پس از صرف چندین سال زمان و هدررفت اعتبارات از سر گرفته شده است.

از سوی دیگر وضعیت مسکن مهر شهرستان پلدختر نیز یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان امر بوده است تا همچنان این دغدغه وجود داشته باشد که باید چگونه این خانه ها را از گزند سیل در امان داشت که در نهایت در سفر وزیر راه و شهرسازی مقرر شد با احداث سیل بند عملیات اجرایی مسکن مهر پلدختر در محل کنونی ادامه یابد.

علاوه بر مشکلات مسکن مهر در شهرستان دورود به دلیل جانمایی نامناسب و در نهایت انتقال سایت مسکن مهر به محلی دیگر، در شهرستان دلفان نیز روند احداث واحدهای مسکن مهر در رکود قرار داشت که بالاخره بعد از رفع مشکل از زمین های احداث مسکن مهر عملیات اجرایی این پروژه ها نیز در هفته دولت آغاز شد.

به هر حال در طول یک سال اخیر به همت متولیان امر احداث واحدهای مسکن مهر در لرستان شتاب گرفته است که امید می رود هر چه سریعتر این روند منجر به تکمیل این واحدها و تحقق آرزوی متقاضیان برای خانه دار شدن شود.

بنابر این گزارش پیش از این وزیر راه و شهرسازی در آخرین سفر خود طی سال گذشته به استان لرستان با تصویب مصوبه افزایش سقف تسهیلات برای مسکن مهر خرم آباد، سال 90 را سال شکوفایی مسکن مهر در لرستان پیش بینی کرده بود.

به هر حال امید می رود با وعده های جدید علی نیکزاد و موکول شدن شکوفایی مسکن به سال آینده مردم لرستان حداقل در سال 91 طعم خانه دار شدن را در قالب طرح مسکن مهر پس از گذشت سالها از آغاز اجرای این طرح در سراسر کشور بچشند.