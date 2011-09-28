مظلومی و میداوودی درگیری لفظی پیدا کردند/ بازار خط و نشان داغ بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم استقلال تهران به دلیل مصاحبه ای که بر روی سایت شخصی خود گذاشته بود و در آن علیه سرمربی تیم استقلال موضع گرفته بود توسط پرویز مظلومی مورد بازخواست قرار گرفته که صحبت های این دو نفر به جدال کشیده شد و سرمربی و بازیکن تیم استقلال برای همدیگر خط و نشان کشیدند.

مظلومی که با صدای بلند صحبت می کرد در بخشی از صحبت هایش خطاب به میداوودی گفت: "من 8 ماه به پای تو ایستادم و تو نباید چنین کاری می کردی!" و میداوودی در جواب وی عنوان کرد که بعد از بازی با ملوان تکلیف خود را روشن خواهد کرد.

اینکه بعد از بازی با ملوان چه اتفاقی برای میداوودی خواهد افتاد باید صبر کرد و منتظر سوت پایان بازی استقلال با ملوان بود.