نمایشگاه اختصاصی کالا و خدمات فنی ایران در ترکمنستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کفاشی عصر چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه خراسان شمالی استان معین مرزی شرق کشور است، نمایندگی برگزاری این دوره از نمایشگاه کالا و خدمات فنی ایران در کشور ترکمنستان از سوی سازمان توسعه تجارت به خراسان شمالی واگذار شد.

وی همچنین با بیان اینکه این نمایشگاه در سالهای گذشته با نمایندگی خراسان رضوی در کشور یاد شده، برگزار می شد، تصریح کرد: با پیگیریهای استان، برگزاری این دوره از نمایشگاه به خراسان شمالی اعطا شد که غرفه داران ایرانی با میزبانی خراسان شمالی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی همچنین یادآور شد: شرکتهای تعاونی، خصوصی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در بخشهای حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و صنایع دستی ایران در این نمایشگاه از 23 تا 26 آذر ماه سال جاری شرکت خواهند کرد.

این مسئول در ادامه اذعان داشت: در این نمایشگاه محصولات صنایع دستی برای فروش و سایر محصولات در بخشهای یاد شده نیز برای نمایش و معرفی تولیدات کشور ایران عرضه می شوند.

کفاشی همچنین از برگزاری میز کشور ترکمنستان در خراسان شمالی در 24 مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: خراسان شمالی استان معین برای برگزاری این نشست انتخاب شده است.

وی بررسی مشکلات بازرگانان ایرانی و ترکمنستانی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت خارجی را از مهمترین دلایل برگزاری این میز در استان عنوان کرد.