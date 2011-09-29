کاخ موزه سعد آباد در قرق شانه قالیبافان و نوای موسیقی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از ماهها، نوبت استان مرکزی شد تا استعدادها و قابلیتهای فرهنگی و هنری و آداب و رسوم خود را در کاخ موزه سعد آباد به نمایش گذارد، روزهای کاخ در قرق شانه های قالی بافان و شبهایش از نوای موسیقی سنتی استان مرکزی پر شود.

هفته استان مرکزی از شب چهارم مهرماه با حضور جمعی از مسئولان استان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برپا شده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.

30 غرفه برای معرفی استان

در این هفته فرهنگی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تولیدات صنایع‌دستی استان در 30 غرفه به معرض دید عموم گذاشته شده است.

در این نمایشگاه 10 روستای هدف استان، 29 منطقه نمونه گردشگری و 70 منطقه مستعد سرمایه‌گذاری در کنار مهمترین پروژه تفریحی گردشگری کشور با نام رودشور زرندیه معرفی شدند.

برپایی غرفه گل و گیاه محلات، معرفی سوغات استان شامل جوزه ‌قند، فتیر اراک، حلوا و شیره محلات و گردو و بادام تفرش را از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.

آیین های سنتی استان مرکزی در سعدآباد

با آغاز هفته فرهنگی استان در مجموعه فرهنگی سعدآباد، این کاخ موزه عرضه نمایش آیین های سنتی و بومی استان مرکزی شده است. از اجرای موسیقی سنتی گرفته تا بازی‌های محلی، مراسم سنتی حنابندان، نقالی، پرده‌خوانی، چگورنوازی تفرش و مراسم کوسه‌ناقالدی برگزار می‌شود. تعزیه از دیگر آیین هایی است که در این هفته در موزه اجرا می شود که با توجه به توان استان در این زمینه پیش بینی می شود مخاطبان زیادی را جذب خود کند. همزمان با برپایی هفته فرهنگی استان مرکزی، «جوزقند» به عنوان گران‌ترین شیرینی محلی کشور در غرفه شهر نراق عرضه می‌‌شود. مفاخر، فصل سربلندی های استان مرکزی مردم استان مرکزی همواره به داشت مفاخر خود بالیده اند و برگزاری این هفته، فرصتی برای نشان دادن سربلندی های مردم استان است. از امام خمینی گرفته تا امیرکبیر و دکتر حسابی ستارگان هفته فرهنگی استان در پایتخت است.

شاید به نمایش گذاشتن آثار بزرگان استان که بر اساس اسناد به بیش از دو هزار فرهیخته می رسد و تعدادی از آنها به نمایش درمی آید، فرصتی باشد برای مرکز نشین های که بدانند آنچه این کشور را اداره می کند دست های پرتوان مردان و زنانی است که از شهرها و روستاهای دور و نزدیک بلند شدند.

شیرینی این هفته ها در چیست؟

شاید در کنار شیرینی تماشایی میراث معنوی استان ها دلچسب نباشد اگر از شیرینی های محلی غافل باشیم.

شیرینی هفته فرهنگی استان مرکزی در مجموعه سعدآباد، با عرضه گرانترین شیرینی استان مرکزی کامل می شود و اکنون "جوزقندی" در غرفه های استان مرکزی عرضه می شود.

نام قدیمی جوز قندی، جیره جنگی نام داشته چرا که کوچک اما پر کالری است. ‌اکنون بیش از 50 کارگاه خانگی در شهر نراق در زمینه تولید و عرضه جوزقند به بازار مصرف فعال هستند.

در حال حاضر این سوغات با حداقل کیلویی 25 هزار تومان و حداکثر 50 هزار تومان در انواع مختلف آلویی، گلابی، هلو، زردآلو و انجیر به فروش می‌رسد.

به گفته مسئولان هفته فرهنگی، از برترین های هنری استان در این نمایشگاه تقدیر می شود.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی مرکزی گفت: در این هفته از "محمد فراهانی" از استادان برجسته نقاشی قهوه خانه‌ای و مرشد "ولی‌ الله ترابی" از استادان نمایش‌های سنتی و نقالی تقدیر می شود.

طعم شیرین این برنامه ها زمانی است که گره ای از مشکلات نیز باز شود.

حضور هنرمندان استان مرکزی و نمایش قابلیت های استان در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری نباید به این برنامه ختم شود و با برگزاری نمایشگاههای توانمندی های، استان و با برنامه ریزی به رونق گردشگری و ایرانگردی ختم شود.