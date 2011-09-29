حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد ویژگیهای بارز شخصیتی حضرت معصومه(س) به خبرنگار مهر گفت: حضرت معصومه(س) جزو خاندان اهل بیت(ع) است و خواهر امام و فرزند امام است و لذا جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: احادیثی که درباره جایگاه این بزرگوار در تاریخ نقل شده نشان از موقعیت معنوی ایشان دارد. روایات مختلفی در مورد زیارت آن حضرت ذکر شده که بیانگر ویژگیی معنوی و عظمت این بزرگوار است.

وی یادآور شد: از شخصیت ایشان می‌توانیم به عنوان الگوی دختران در کشورمان استفاده کنیم. از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روز میلاد حضرت معصومه را به عنوان روز دختران نامگذاری کرده است لذا باید به این سمت برویم که حضرت معصومه از جهت عصمت و افت و حجاب، از نظر منش و رفتار می‌تواند الگوی مناسبی برای دختران کشور ما و دختران مسلمان باشد.

رفخانی یادآور شد: علاوه بر عفت و حجاب، ایشان در زمینه ولایت مداری نیز الگو است. هجرت ایشان به کشور ایران و انجام برنامه تبلیغی در شهرهای ایران تنها جهت دیدن برادر خود نبوده بلکه حرکت ایشان حرکتی زینب گونه بوده است. همانگونه که حضرت زینب بعد از قیام کربلا به تبیین اهداف قیام عاشورا پرداخت و باعث زنده ماندن قیام عاشورا شد حرکت حضرت فاطمه معصومه نیز در راستای تبیین جایگاه ولایت بود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف تأکید کرد: خطبه‌ای که ایشان در نزدیک شهر ساوه قرائت کردند نشان از تبیین جایگاه ولایت دارد. این حضرت در نتیجه ضرباتی که به ایشان وارد شد پس از 17 روز در قم به شهادت رسید که نشان از ولایت مداری و حرکت ولایی ایشان بوده است.

شرفخانی تصریح کرد: ایشان درصدد بود تا جایگاه ولایت را تبیین کند و حرکت ایشان حرکت بیداری در رابطه با تبیین معارف اهل بیت و جایگاه ولایت بوده است. لذا حضرت معصومه در این زمینه نیز می‌تواند به عنوان الگو مطرح باشد.

وی با اشاره به اینکه حضرت معصومه احترام زیادی به برادران خود از جمله امام رضا(ع) می‌گذاشت، گفت: ایشان احترام زیادی به بزرگترها می‌گذاشت که از این جهت نیز به عنوان الگو مطرح هستند.

حجت الاسلام شرفخانی تصریح کرد: در تاریخ کمتر ابعاد زندگی ایشان نقل شده است. اما اگر ابعادی از زندگی ایشان هم نقل شده ابعادی است که نشان از الگوی یک زن مسلمان و یک بانوی مؤمنه که می‌توان او را به عنوان الگو برای زنان مسلمان معرفی کرد دارد. این افتخاری برای ایران است که میزبان این بزرگوار در شهر مقدس قم است.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که در روزهای ولادت و شهادت و روزهای بزرگداشت ائمه معصومین و منتسبین آنها که در آن جشن و شادی یا سوگواری برگزار می‌شود صرفاً نباید به این جشنها و سوگواریها بسنده کرد بلکه نگاه ما باید این باشد که خودمان را به آنها نزدیک و ابعاد شخصیتی آنها را تبیین کنیم.

وی در مورد دلایل اعطای لقب عالمه اهل بیت به حضرت معصومه نیز گفت: لقب عالمه که به ایشان نسبت داده شده به حضرت زینب نیز نسبت داده شده است. علت اطلاق این عنوان به حضرت معصومه این است که ایشان در تبیین معارف معصومین جایگاه ویژه ای در شهر مدینه داشت و سؤالات و مسائل روز را پاسخ می‌داد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف تأکید کرد: مناطق مختلفی از علم این حضرت در طول هجرت فیض برده‌اند. ایشان در جاهای مختلف کرسی درس و کرسی تبیین معارف معصومین داشته است که نشان از علم ایشان دارد.

شرفخانی در مورد عدم ازدواج حضرت معصومه(س) نیز گفت: در مورد عدم ازدواج ایشان دو نقل وجود دارد. یکی این است که نسبت به شأن و جایگاه بالای ایشان هم کفو کسی نبود. ایشان نزدیک به عصمت بوده و عالمه‌ای بوده که کرسی تدریس داشته و در جایگاه ایشان کسی نبوده است. بر این اساس اگر کسی هم برای خواستگاری آن حضرت می‌رفت پدر بزرگوارشان و یا خودشان مانع بودند.

وی در پایان افزود: نقل دیگر این است که با توجه به اینکه حضرت معصومه حرکت هجرت گونه‌ای را شروع کرده بود تا جایگاه ولایت را تبیین کند شاید ازدواج مانع این حرکت محسوب می‌شده است. البته نقل اول که مربوط به عدم وجود هم کفو و هم شأن برای ایشان است نقل معتبرتری در تاریخ است.