"زوزه گرگ" در ورزشگاه السد/ توپ جمع کن ها با تاخیر توپ می دادند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سپاهان امروز در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه جاسم بن حمد مقابل السد شکست خورد.

گل‌های سپاهان که در دقایق 7 و 26 به ثمر رسید، سکوت را برورزشگاه جاسم بن حمد حاکم کرد و باعث شد خورخه فوساتی کت خود را از تن خارج کرده و سری به تاسف تکان دهد!

* تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه در پایان نیمه اول به بیش از 6 هزار نفر می رسید. براساس اعلام اسکوربورد ورزشگاه 6 هزار و 26 نفر در ورزشگاه حضور داشتند. تعداد تماشاگران ایرانی هم بیشتر شده بود و در میان آنها چندین رنگین پوست تیم سپاهان و ایران را تشویق می کردند.

* در اواسط نیمه دوم مربی السد کنار زمین آمد و کنار خورخه فوساتی به راهنمایی بازیکنان این تیم پرداخت که همین مسئله واکنش شدید داور چهارم را به دنبال داشت.

* توپ جمع کن های حاضر در ورزشگاه در دقایق پایانی از پرتاب سریع توپ به تیم مهاجم خودداری می کردند.

* وقتی تیم السد گل زد از بلندگوهای ورزشگاه صدای گرگ پخش شد. در این هنگام یک تماشاگر عرب سربند خود را برداشت و به زمین پرتاب کرد.

* صدای تشویق کرکننده تماشاگران السد تا پایان مسابقه ادامه داشت. جالب اینجا بود که از بلندگوهای ورزشگاه نیز صدای تشویق به سبک تیم‌های اروپایی پخش می شد! تمام این اتفاقات بدون توجه ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام می شد.

* پیش از آنکه تیم السد گل اول را به ثمر برساند، حسن اشجاری کنار زمین آمد و از مربی تیم السد درخواست آب کرد اما او از این کار امتناع کرد و از بطری آب دیگری به او داد که برای بازیکنان السد نبود!

* بازیکنان السد برای تلف کردن وقت از هیچ کاری دریغ نمی کردند؛ از تمارض تا بازی تاخیری. آنها خود را روی زمین می انداختند و به محض ورود خودروی حمل بازیکن به زمین و خروج از میدان خیلی سریع به زمین بر می گشتند.

* از اسکوربورد ورزشگاه صحنه های مربوط به بازی پخش نمی شد.

* در شرایطی که بازیکنان سپاهان از ناراحتی نای بلند شدن از روی زمین را نداشتند، تماشاگران السد جشن شادی گرفته بودند.