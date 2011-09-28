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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۸

لیگ قهرمانان آسیا/

شب تلخ برای فوتبال ایران/ سپاهان هم حذف شد

شب تلخ برای فوتبال ایران/ سپاهان هم حذف شد

تیم فوتبال سپاهان ایران در حالی برابر السد در قطر به پیروزی دست یافت که با توجه به شکست 3 بر صفر در بازی رفت با رای AFC فعلا از دور مسابقات کنار رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال السد قطر و سپاهان ایران در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری 2 بر یک تیم فوتبال سپاهان ایران به پایان رسید اما در مجموع دو دیدار رفت و برگشت تیم السد قطر با پیروزی 4 بر 2 راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد.

در این دیدار که با قضاوت "نیشیمورا"ی ژاپنی در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه برگزار شد، عماد محمدرضا (7) و حسن اشجاری (26) برای سپاهان گل زدند و مامادو نیانگ(85) تک گل السد را به ثمر رساند. عبدالله کانی از اتیم السد قطر و هادی جعفری، مهدی سیدصالحی و مهدی نصیری از تیم سپاهان بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان که بازی رفت را با نتیجه یک بر صفر به پایان رسانده بود، به خاطر استفاده از رحمان احمدی بازیکن دو اخطاره، با رای AFC  در آن مسابقه با نتیجه 3 بر صفر بازنده شد. البته مسئولان این باشگاه به رای AFC اعتراض کردند و باید منتظر ماند که نتیجه این اعتراض مشخص شود.

البته با نتیجه این بازی تیم فوتبال سپاهان اصفهان از دور مسابقات کنار رفت و پس از ذوب‌آهن اصفهان دومین نماینده کشورمان بود که از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و شب تلخی را برای فوتبال باشگاهی کشورمان در قاره کهن رقم زد.

کد مطلب 1419615

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