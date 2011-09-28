مطالبه ای در آستانه تحقق/ خرم آباد - اراک آزادراه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: به زودی این پروژه با حضور یکی از مقامات ارشد کشور و به احتمال زیاد رئیس جمهوری کلنگ زنی خواهد شد.

وی همچنین از تکمیل چهارخطه خرم آباد به بروجرد خبر داد و بیان داشت: از این پروژه نیز حدود 10 کیلومتر باقی مانده است که به زودی به پایان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم تصریح کرد: برای اتمام چهارخطه خرم آباد به بروجرد اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

نیکزاد ابراز امیدواری کرد با تخصیص این اعتبار پروژه یاد شده حداکثر ظرف سه ماه آینده آماده بهره برداری شود.

بنابر این گزارش احداث آزاد راه اراک- بروجرد- خرم آباد در ادامه آزاد راه تهران - بندر امام با اختصاص اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان یکی از مصوبات سفر سوم هیئت دولت است که در صورت عملیاتی شدن یکی از مطالبات مردم لرستان رنگ تحقق به خود می گیرد.

استاندار لرستان نیز پیش از این با تاکید بر تمرکز مدیریت ارشد استان بر روی احداث پروژه های زیرساختی، گفته بود که احداث آزاد راه خرم آباد - بروجرد - اراک در مرحله نهایی انتخاب مسیر قرار دارد.

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به روند اجرای پروژه های عمرانی موجود در سطح استان لرستان، عنوان کرد: پروژه آزادراه بروجرد - اراک در حال پیگیری و بررسی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مطالعات کارشناسی در این زمینه انجام شده است، ادامه داد: در حال حاضر مسیر احداث این آزادراه در حال نهایی شدن است و انتظار می رود به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم.

گفته می شود عملیات اجرایی این پروژه مهم به حضور رئیس جمهوری به زودی آغاز خواهد شد.