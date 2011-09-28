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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

بازدید سفرای 50 کشور خارجی از جاذبه های شرق گلستان

بازدید سفرای 50 کشور خارجی از جاذبه های شرق گلستان

علی آباد - خبرگزاری مهر: سفرا و کاردانهای بیش از 50 کشور مختلف جهان از جاذبه های علی آباد کتول واقع در شرق گلستان دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این سفرا عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین به شرق گلستان سفر کردند.

بازدید از آبشار کبودوال و آبشار تمام خزه ای ایران در علی آباد از جمله برنامه های این سفرا بوده است.

قربان عباسی رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان، آشنایی با مناطق مهم و پرجاذبه استان را از جمله اهداف این بازدید اعلام کرد.

وی اظهار داشت: همچنین مهمانان خارجی از برج قابوس بلندترین برج آجری جهان در گنبد کاووس نیز دیدن کردند.

وی عنوان کرد: برخی از صنایع دستی استان گلستان نیز در حاشیه این بازدیدها به سفرای خارجی هدیه داده شد.

پنجمین جشنواره اقوام ایران زمین از روز سه شنبه آغاز شد و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.

کد مطلب 1419620

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