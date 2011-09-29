خطرجزیره مصنوعی ترکمنستان برای دریای خزر/ تناقض در تعدادروزهای پاک

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

تهدید سیستم اکولوژیکی دریای خزر با ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان

این هفته کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین زیستگاههای ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند.



محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات افزود: ساخت این جزیره می تواند صدمات جبران ناپذیر محلی و منطقه ای به اکوسیستم دریایی این منطقه وارد کند. آسیبهای بسیار شدید و کوتاه مدتی که در هنگام ساخت این جزیره بر اکوسیتم و جاندران این منطقه وارد می شود از یک سو و خسارتهایی که در طول زمان و بعد از ساخته شدن این جزیره بر آنها تحمیل می شود از سوی دیگر تهدیداتی جدی برای دریای خزر به شمار می روند.

آمار متناقض تعداد روزهای پاک پایتخت/ از 170 روز تا هیچ روز!

در این هفته استاندار تهران از افزایش تعداد روزهای پاک تهران در 6 ماهه اول امسال نسبت به پنج سال گذشته خبر داده است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید در این مدت پایتخت هیچ روز پاکی را سپری نکرده است.



مرتضی تمدن با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای سالجاری بیش از170 روز در تهران شاهد هوای پاک و سالم بودیم، گفته است: طبق گزارش دستگاههای ذیربط، تعداد روزهای پاک در شهر تهران در 6 ماهه اول سالجاری نسبت به پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته است.



اما در نقطه مقابل گفته‌های استاندار تهران، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه تعداد روزهای ناسالم در هوای پایتخت در 6 ماهه نخست سال جاری معادل 112 روز است گفته است: در هشت سال گذشته در تمام مدت سال این تعداد روز ناسالم در تهران نداشته‌ایم.

عامل بحران زاگرس چیدمان نادرست توسعه است

یک کارشناس محیط زیست گفت: مشکل کلی رویشگاههای جنگلی زاگرس ریشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تاکنون دارد.



هومان خاکپور افزود: امروزه بسیاری از شاخص ها مؤید آن است که جنگلهای زاگرس شاداب نیستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگلهای زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماریهای جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.

فرصت چهار ماهه دستگاهها برای ارائه برنامه مدیریت پسماند

این هفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب فرصتی چهارماهه برای ارائه برنامه های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند توسط دستگاههای اجرایی در هفتمین جلسه کارگروه ملی پسماند خبر داد.



فرهاد پورسخا در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه کارگروه ملی پسماند گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ اولین طرح جامع مدیریت پسماند به منظور عملیاتی شدن طرح جامع در وزارتخانه ها و استان های کشور برگزاری کارگروه ملی پسماند از شتاب بیشتری برخوردار است و طی یکسال گذشته سه جلسه کارگروه ملی تشکیل شده است.

وجود استخر و سونا در خانه‌ها با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری ندارد

در این هفته یک کارشناس تأسیسات آبی با هشدار نسبت به وضعیت نامطلوب سفره های آب زیرزمینی گفت: با توجه به کمبود منابع تامین آب در تهران وجود استخر، سونا و جکوزی که امروز یکی از مصادیق لوکس و کامل بودن بناها در پایتخت است و حجم زیادی از منابع آب را هدر می دهند برای شرایط آب و هوایی ایران غیر ضروری است.



بهرنگ ساکی افزود: برداشت غیر مجاز آب، یکی از مشکلات قدیمی طبیعت ما است و امروزه اینگونه برداشت ها تا جایی پیش رفته است که دشتهای کشور دچار بحران شده و نشست کرده اند.

وضعیت‌هشداردهنده آبهای زیرزمینی/ دشت تهران سالانه17 سانتیمترفرونشست دارد

این هفته یک کارشناس آبهای زیرزمینی با بیان اینکه خسارت ناشی از فرونشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی معادل خسارت زلزله است گفت: در اثر برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی، دشت تهران سالانه 17 سانتیمتر فرونشست دارد که این مسئله برای تهران فاجعه است.



جمشید چراغچی کارشناس آبهای زیر زمینی افزود: سال 1363 برای رسیدن به آب در منطقه یافت آباد تهران باید 32 متر زمین را حفر می کردیم اما در حال حاضر برای رسیدن به آب در همان منطقه باید 90 متر زمین را بکنیم. یعنی سطح سفره آب زیر زمینی در این منطقه در طول 25 سال حدود 60 متر افت کرده است.

کاشت چمن برای فضای سبز شهری ایران مناسب نیست

یک کارشناس فضای سبز گفت: کاشت چمن به دلیل عدم سازگاری با شرایط اکولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک ایران و هزینه سنگین مراقبت از آن برای شهرهای ایران مناسب نیست.



منزه حسنی کارشناس فضای سبز گفت: تقریبا نزدیک به سی سال گفته و نوشته شده است که چمن، به دلیل عدم سازگاری با شرایط اکولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک ایران و به دلیل هزینه سنگین مراقبت از آن، برای شهرهای ایران مناسب نیست.

اختصاص 100 هکتار از پارک ملی بمو به شهرک صنعتی و مسکن مهر

در حالی که منابع خبری از اختصاص 115 هکتار از اراضی پارک ملی بمو به وزارت نفت به منظور توسعه پالایشگاه شیراز خبردادند، این هفته مدیر موسسه 13 فرودین که یکی از تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست است از اختصاص 100 هکتار دیگر از اراضی غرب پارک ملی بمو به شهرک صنعتی «لپویی» و مسکن مهر خبر داد.

سید علی اکبر کاظمینی، مدیر عامل موسسه 13 فرودین با انتقاد شدید از عملکرد سازمان محیط زیست گفت: وقتی آقای محمدی زاده به اتفاق هیئت همراه به شیراز آمدند ما گمان می کردیم ایشان آمدند تا حقابه تالاب های خشک شده استان مان را از استاندار و آب منطقه ای بگیرند، فکر می کردیم آمدند تا برای حل معضل کارخانه سیمان در قلب شیراز که روزانه صدها تن خاک روی سر مردم شیراز می ریزد کاری کنند و یا برای حل معضل پتروشیمی و پالایشگاه می خواهند کاری کنند. ما فکر می کردیم آمدند تا سطح مناطق حفاظت شده استانمان را که تنها 7.8 درصد از خاک فارس را تشکیل می دهد به استاندارد جهانی یعنی حداقل 10 درصد برسانند و نمی دانستیم که آمدند تا همین اندک مناطق حفاظت شده را ببخشند.

دوازده منطقه جدید به مناطق چهارگانه اضافه شد/ تدوین برنامه مدیریت خشکسالی مناطق

در این هفته مدیر کل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه برنامه مدیریت تالاب های دارای استعداد تولید گرد و غبار خبر داد و اعلام کرد: معرفی و ارتقا سطح حفاظتی چهار منطقه جدید در لیست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. مقدسی در آخرین خبر از تهیه برنامه مدیریت خشکسالی در مناطق چهارگانه برای نخستین بار خبر داد.

منطقه حفاظت شده بهرام گور مهمترین زیستگاه گورخر است

این هفته معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در اظهار نظری اعلام کرد: بیشترین جمعیت گورخر کشور مربوط به منطقه حفاظت شده بهرام گور است و این گونه در سرشماری امسال رشد خوبی داشته است.



حمزه ولوی اظهار داشت: وضعیت علوفه در منطقه حفاظت شده بهرام گور نسبت به دیگر مناطق مناسب تر است و در حال حاضر حیات وحش این منطقه برای تامین علوفه خود هیچ مشکلی ندارند.