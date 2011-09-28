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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

اهدای نشان ملی ایثار به جانبازان قطع نخاعی از سوی احمدی نژاد

اهدای نشان ملی ایثار به جانبازان قطع نخاعی از سوی احمدی نژاد

نخستین همایش ملی تجلیل از جانبازان قطع نخاعی همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در این مراسم که چهارشنبه شب برگزار شد؛ به پنجاه و هفت جانباز قطع نخاعی دوران دفاع مقدس نشان ملی ایثار اهداء کرد.

محمد دامن افشان، علی بیگدلی، غلامرضا علیزاده، اسماعیل شهابی طرفی، اکبر توسنگ، مجید غلامی، فتح الله بناری، سعید شش بلوکی، غلامحسین صفائی دهیار، سید محمد موسوی فرگی، محمد نبی نطاق، عسکری آهنگری خطیر، محمدعلی پرغو، سید ابوالفضل خلیلی ثانی، رضا جانثاری، فرهاد علیمرادی، محمود مهرابی، احمد نصر آزادانی، عبدالحسین جاوری، کوروش محمودی، علی فتوحی، ناصر ذاکری شوشتری، علی معصومی قلعه، غلامرضا حیدری، سیدجواد شرفی از جمله جانبازانی هستند که از دست رییس جمهور نشان ملی ایثار دریافت کردند.

دیگر جانبازانی که احمدی نژاد به آنها نشان ملی ایثاراهداء کرد عبارت است از: مهدی ترابیان، علی محمدی لاری، غلامرضا گیلوری، حسین زمانی مظفر آبادی، محمد شاهین اندیش بحری، سید علی عمادی چاشمی، اسداله رضاپور تیلانجق، رضا حاجی علیزاده، عبدالرضا خوانساری، ابراهیم فراستی، احمد باغشنی، احیاء دهقانپور، علی اصغر رحمتی، علیرضا مهر پویا، عباس گرمابی، عبدالکریم هرمزی، عبود انصاریان، عبدالعلی ذاکری، حمید صدیقی فر، علی صبوری، علی اکبر سلیمانی، عباس دهقان، کرامت باسزه، رضا علی نقی زاده، فردین وزیری، محمد باقر اکبری، عیسی خمبری، بهمن محمدزاده، علی رنجبر سرتایی، سید جعفر موسوی امیری، محسن روشندل و فاضل هیوری نژاد.

 
 
 
کد مطلب 1419624

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