به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از حذف تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: در روزی که می‌دانستیم چه کار باید انجام دهیم، ناباورانه شکست خوردیم اما من از بازیکنانم تشکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: چیزی که می‌توانم بگویم این است در صحنه‌ای که محمد قاضی توپ را با سر به تیرک دروازه‌ زد، بازیکن کره‌ای روی وی خطا کرد که داور می‌توانست آن صحنه را پنالتی بگیرد. گل دوم ما هم آفساید نبود، ضمن اینکه داور یک پنالتی مشکوک را هم به سود تیم سوون سامسونگ اعلام کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن خاطرنشان کرد: از نظر بازی ما تیم برتر میدان بودیم و با اینکه 10 نفره شده بودیم، توانستیم موقعیت‌هایی را برای به تساوی کشاندن بازی خلق کنیم.

وی با بیان اینکه از این به بعد باید به بازی‌های لیگ فکر کنیم، تاکید کرد: به هیچ وجه احساسی بازی نکردیم و اینکه بعد از گل نخست تیم ما بی‌دلیل عقب کشید را قبول ندارم بلکه ما در این خصوص برنامه داشتیم. ما توانستیم جلوی ارسال‌های بلند آنها را بگیریم اما در چند مورد اشتباه کردیم.

ابراهیم زاده خستگی ماچادو را عامل تعویضش دانست و ادامه داد: در این بازی ما به داوری باختیم و اخراج احمدی از بازی برنامه‌های تاکتیکی ما را به هم ریخت. احمدی در صحنه‌ای که اخراج شد اشتباه کرد زیرا وظیفه یارگیری نداشت بلکه قرار بود توپ‌های ارسالی را در مسیر قطع کند.

وی با اشاره به اینکه برای ضربات ایستگاهی برنامه داشته و تعویض‌های تیم در همین راستا صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما یکسری مشکلات روحی و روانی در این بازی داشتند که فعلا در مورد آنها صحبت نمی‌کنم ولی در آینده‌ای نزدیک آن را مطرح خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن تصریح کرد: در دقیقه 100 بازی درحالیکه ما نیاز به تشویق و حمایت هواداران داشتیم، آنها به دلیل بی‌اطلاعی از اینکه اگر بازی 2 بر 2 مساوی شود، کار به ضربات پنالتی می‌کشید، شروع به ترک کردن ورزشگاه کردند، در هر صورت زندگی همچنان ادامه دارد و باید به آینده فکر کنیم و به دنبال جبران این حذف زودهنگام در رقابت‌های فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

تیم‌ فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 3 بر 2 برابر سوون سامسونگ کره‌جنوبی شکست خورد تا از راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.